美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，美國隊罕見集結「史上最強」等級陣容，早早引發話題。日籍MLB分析師更指出，能讓美國組夢幻隊的關鍵竟是「FOX體育」。

根據日本媒體「每日新潮」（DailyShincho）報導，MLB分析師友成那智表示，美國隊這次堪稱「全明星」陣容。打線方面，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）曾以62轟刷新美聯紀錄，並在近年持續繳出大量全壘打；費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）上季以56轟拿下國聯全壘打王並奪打點王；水手捕手羅利（Cal Raleigh）則以60轟成為上季全大聯盟全壘打王。友成也提到，道奇捕手史密斯（Will Smith）在美國隊甚至可能只能擔任第二捕手，凸顯人手之豪華。

投手戰力同樣驚人，美、國聯賽揚獎得主都入選，包括老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）與海盜年輕強投史肯斯（Paul Skenes）；終結者則可能由教士火球男米勒（Mason Miller）扛下，他曾飆出約167公里的速球，被形容即使面對日本強打也不容易攻略。

外界也好奇，美國隊為何這次如此「認真」。「FOX體育為了取得這次的獨家轉播權，勢必支付了相當高昂的費用。」友成表示，「而FOX同時也是足球世界盃的轉播商，他們希望把WBC打造成像世界盃那樣的全球級運動賽事，第一步就是提高美國國內的關注度。」

因此，若能讓美國代表以夢幻隊之姿奪冠，美國球迷自然會買單。MLB高層在收下高額轉播費後，也難以拒絕FOX的要求。儘管球團總管與教練心中其實不希望球員在開季前承擔傷病風險，但在聯盟高層的指示下，也只能配合。

【只要你幸福】16歲臘腸犬不願進食...見小泡芙眼神發光！

﻿

