雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

高雄全家海神10日在主場高雄巨蛋與新北中信特攻上演激戰，憑藉第三節一波32：19的強攻逆轉戰局，最終以114：111險勝特攻。這不僅是海神睽違超過2個月後再度收下2連勝，也讓特攻無奈吞下3連敗。代理總教練朱永弘賽後表示，球隊雛形已現，目前最重要的課題在於「贏球後如何保持信念」。

季中臨危受命接掌海神兵符，再苦吞2連敗後終於迎來2連勝，代理總教練朱永弘賽後指出，這場勝利對球隊而言意義非凡，「二連勝的第二步走完了，沒想到這麼快。現在球隊的雛形已經出來了，這場球最關鍵的是讓球員知道，贏球後如何保持信念繼續贏，輸球後又如何不掉入連敗的狀態，這是我調度的重點。」

雖然順利贏球，但朱永弘也直言對17次的高失誤率感到不滿意，「這是好幾倍的失誤，是我們每一步都要修正的缺點。但在進攻上我們找到了平衡點，這場勝利是送給球員的獎勵。」他也提到，過去球隊得分曾是聯盟最低，因此接手後決定改走進攻路線，當進攻順暢了，球員在罰球線上的信心自然也會提升。

針對末節在謝亞軒進球後隨即叫暫停的判斷，朱永弘解釋這是他的「節奏籃球」哲學。「那時候隊員體力下降、信心有些動搖，我希望讓大家慢下來。籃球不能一味求快，掌握節奏、讓籃球變得易懂，是教練最重要的課題。如果你只有快，註定會產生更多失誤。」