運動雲

>

雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

▲高雄全家海神代理總教練朱永弘。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲高雄全家海神代理總教練朱永弘。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神10日在主場高雄巨蛋與新北中信特攻上演激戰，憑藉第三節一波32：19的強攻逆轉戰局，最終以114：111險勝特攻。這不僅是海神睽違超過2個月後再度收下2連勝，也讓特攻無奈吞下3連敗。代理總教練朱永弘賽後表示，球隊雛形已現，目前最重要的課題在於「贏球後如何保持信念」。

季中臨危受命接掌海神兵符，再苦吞2連敗後終於迎來2連勝，代理總教練朱永弘賽後指出，這場勝利對球隊而言意義非凡，「二連勝的第二步走完了，沒想到這麼快。現在球隊的雛形已經出來了，這場球最關鍵的是讓球員知道，贏球後如何保持信念繼續贏，輸球後又如何不掉入連敗的狀態，這是我調度的重點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然順利贏球，但朱永弘也直言對17次的高失誤率感到不滿意，「這是好幾倍的失誤，是我們每一步都要修正的缺點。但在進攻上我們找到了平衡點，這場勝利是送給球員的獎勵。」他也提到，過去球隊得分曾是聯盟最低，因此接手後決定改走進攻路線，當進攻順暢了，球員在罰球線上的信心自然也會提升。

針對末節在謝亞軒進球後隨即叫暫停的判斷，朱永弘解釋這是他的「節奏籃球」哲學。「那時候隊員體力下降、信心有些動搖，我希望讓大家慢下來。籃球不能一味求快，掌握節奏、讓籃球變得易懂，是教練最重要的課題。如果你只有快，註定會產生更多失誤。」

關鍵字： 高雄海神新北特攻朱永弘連勝籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威不打WBC　韓媒也關注台灣隊戰力受影響：韓國隊利多

鄧愷威不打WBC　韓媒也關注台灣隊戰力受影響：韓國隊利多

「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

台鋼是否違反「228條款」接觸布坎南　蔡其昌：聯盟將啟動調查

台鋼是否違反「228條款」接觸布坎南　蔡其昌：聯盟將啟動調查

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

3還沒官宣先說了！洪總脫口爆出新洋投

4富邦：對洪總言論震驚與不解

5洪一中道歉了！

最新新聞

1掌兵符止血2連勝　朱永弘盼海神讓贏球成習慣

2夢想家本土雙星閃耀 「內部會議」成回穩關鍵

3領航猿板橋獵「鷹」　開季7連勝平紀錄

4震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

5統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

Jennie來了！　見接機人潮外套遮全身

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

【喉嚨借過】店員自稱喝酒沒輸過　不用5秒喝完一杯嚇傻客人

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366