這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

▲國北獅「大學長」雷諾正式結束企排生涯。（圖／企排提供）

▲國北獅「大學長」雷諾（右）正式結束企排生涯。（圖／企排提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園臺灣產險男排4日以直落三力擒臺北國北獅，終於在主場中原大學體育館開胡，也中止近期的6連敗！而原本預告在上半季後、結束企排生涯的國北獅主攻手雷諾，下半季再加碼兩場，今日賽後他說，「真的最後一場了，感謝這些年來企排球迷的支持！」

桃園臺灣產險以中原大學男排為班底，臺北國北獅則以國北教大為班底，兩隊自企排到大專排球聯賽預賽再回到企排，跨年前後9天都各打了9場比賽。兩軍今日狹路相逢，桃園臺產以25比21、25比15、27比25活捉國北獅，結束自上個月14日起在企排的6連敗。

開賽連丟兩局，已沒有退路的國北獅，今在第三局一度以18比24落後桃園臺產6分，卻在關鍵時刻連續追分，將比賽逼入Deuce，一度也有機會拿下，但最終桃園臺產攔網成功，以27比25收下勝利。此役收下兩隊最高22分的臺產隊長劉昱麟賽後坦言，身體感到疲勞，「連9天高強度比賽，算是頭一遭，但今天是這系列最後一場了，雖然是滿吃力的，但靠意志力撐完比賽。」他提到，今日團隊氣氛有拉起來，隊友彼此間也有更佳的溝通，是能止敗的關鍵。

而在今賽後就從企排「畢業」的國北獅「大學長」雷諾，自企排17年起打到企排21年告別，沒能以贏球畫下句點。雷諾說，「今日剛開賽大家狀況還行，但細節上失誤比對手多一些。可能連續出賽多天，大家有些體能下滑，跳得沒那麼高。」

上週賽後已經先發表企排畢業感言的雷諾，本周「加碼」再出賽兩場。雷諾笑說，「不會再有後續了，這次是真心離開。」雷諾曾於企排18年季後賽寫下單場31分紀錄，對於這5季支持他與球隊的球迷，雷諾滿滿感謝，他說，「其實很開心，從大一剛進來就能收獲球迷，因為有粉絲在場邊加油支持，對球隊的士氣和知名度都很有幫助！」

他也透露，接下來預計先拿到國北教大的畢業證書，「不會想放棄排球，但會先以工作賺錢為主，有時間再打排球。」他透露，「工作已經有面試成功了，畢業後應該就會先工作。」至於是何工作，雷諾神祕說，「這是秘密。但頗為期待新生活，但也預期會有許多挑戰，畢竟是剛出社會。」他說。

如今總能侃侃而談、完全看不出曾是I人的雷諾說，自己剛開始打排球時，屬於沉默少言型，「那時還沒融入團隊，但如果想打到更高層級，球要打得更好，就得學會跟球隊溝通。」他強調，「即便不具身材優勢的球隊，也能透過溝通、透過聲音壯大氣勢，有機會打敗更強的對手。」

23歲的雷諾，身高194公分，是家中的獨生子。父親為他取了單名「諾」，希望他有「如雷般的氣勢、能信守承諾」。雷諾自國小四年級開始接觸排球，「剛開始身高還好，小五抽高長到175公分。」他笑說，「一開始練球超級累，累到爆炸。後來打出一點成績，才想是不是能繼續往上挑戰看看。」曾有短暫到新加坡旅外經驗的雷諾說，現在仍會偶爾看影片自學日文和西班牙文，延續大學修課的興趣，繼續加強自己的外語能力。

在企排21年下半季苦吞二連敗的臺北國北獅，10日將轉戰新北市新莊體育館，將再次與臺中獅子王上演「雙獅對決」，而今日止敗的桃園臺產，將遭遇屏東台電，雲林美津濃休戰一周。而女子組賽事，在10、11日將上演南北大戰，由地主新北中纖遭遇高雄台電，上演背靠背對戰，戰績居首的臺北鯨華將休戰一周。

