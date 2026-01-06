運動雲

>

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

▲富邦勇士總教練吳永仁。（圖／台北富邦勇士提供）

▲富邦勇士總教練吳永仁。（圖／台北富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

臺北富邦勇士今在主場以97比118不敵聯盟龍頭桃園璞園領航猿，不僅慘吞本季對戰3連敗，分差更來到21分，賽後勇士教練與球員均直言防守端出了極大問題，尤其是禁區失分過多與防守節奏失控，成為致敗主因，總教練吳永仁也強調，必須在週日的再次對戰前找出限制對手進攻的方法。

總教練吳永仁在賽後記者會中首先肯定了球隊在籃板球上的努力，他指出：「跟前幾場相比，我們今天的籃板確實有很大的進步，這點是值得肯定的。」然而，對於整體防守表現，吳永仁則給出嚴厲評價，他認為球隊完全沒辦法限制住領航猿的得分火力，無論是外線三分球還是兩分球，特別是在禁區的防守幾乎失靈，讓對方在禁區拿走過多分數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「禁區得分真的丟了非常多，這是非常嚴重的問題。」吳永仁表示，球隊週日將再次與領航猿交手，教練團會利用這幾天的空檔重新制定防守策略，希望能成功復仇。

周桂羽則指出，防守端的崩盤導致團隊無法打出應有的球風，「主要還是在防守上沒辦法限制住對方，這造成我們很大的困擾，如果防守守不住，就沒辦法打出我們要的進攻節奏。」他強調，全隊必須在週日賽前想辦法做出具體調整，找回球隊的節奏感。

本土長人曾祥鈞則詳細分析了場上的戰略失誤，他認為策略執行不夠到位，特別是讓領航猿投進過多空檔三分球，曾祥鈞坦言，勇士目前在高度上確實略顯劣勢，因此他將保護籃板視為首要任務，希望能幫助球隊在轉換快攻上取得主動，今他在首節就狂抓9籃板，刷新個人單節紀錄，雖然莫巴耶回歸減輕了他在禁區的負擔，讓他能更積極參與進攻，但連日征戰導致體能出現負荷，「今天在進攻端的出手感覺稍顯疲勞，可能是體能方面的負擔，這也是我必須趕快調整的部分。」

▲富邦勇士曾祥鈞。（圖／台北富邦勇士提供）

▲富邦勇士曾祥鈞。（圖／台北富邦勇士提供）

關鍵字： 富邦勇士桃園璞園防守問題籃球賽事吳永仁

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

第17屆運動推手獎9日登場　獎座發放創新高、77個單位攜手壯大台灣運動

第17屆運動推手獎9日登場　獎座發放創新高、77個單位攜手壯大台灣運動

鎖定3/6對台灣首戰！日本隊守護神大勢全力備戰

鎖定3/6對台灣首戰！日本隊守護神大勢全力備戰

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

熱門新聞

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

2禁區失守勇士慘敗　主帥下令再戰要破解

3郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

4領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

5瑪仕革斯．俄霸律尼赴樂天桃猿春訓測試

最新新聞

1職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

2禁區失守勇士慘敗　主帥下令再戰要破解

3領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

4霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士

5第17屆運動推手獎1月9日盛大登場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366