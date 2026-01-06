禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

▲富邦勇士總教練吳永仁。（圖／台北富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

臺北富邦勇士今在主場以97比118不敵聯盟龍頭桃園璞園領航猿，不僅慘吞本季對戰3連敗，分差更來到21分，賽後勇士教練與球員均直言防守端出了極大問題，尤其是禁區失分過多與防守節奏失控，成為致敗主因，總教練吳永仁也強調，必須在週日的再次對戰前找出限制對手進攻的方法。

總教練吳永仁在賽後記者會中首先肯定了球隊在籃板球上的努力，他指出：「跟前幾場相比，我們今天的籃板確實有很大的進步，這點是值得肯定的。」然而，對於整體防守表現，吳永仁則給出嚴厲評價，他認為球隊完全沒辦法限制住領航猿的得分火力，無論是外線三分球還是兩分球，特別是在禁區的防守幾乎失靈，讓對方在禁區拿走過多分數。

「禁區得分真的丟了非常多，這是非常嚴重的問題。」吳永仁表示，球隊週日將再次與領航猿交手，教練團會利用這幾天的空檔重新制定防守策略，希望能成功復仇。

周桂羽則指出，防守端的崩盤導致團隊無法打出應有的球風，「主要還是在防守上沒辦法限制住對方，這造成我們很大的困擾，如果防守守不住，就沒辦法打出我們要的進攻節奏。」他強調，全隊必須在週日賽前想辦法做出具體調整，找回球隊的節奏感。

本土長人曾祥鈞則詳細分析了場上的戰略失誤，他認為策略執行不夠到位，特別是讓領航猿投進過多空檔三分球，曾祥鈞坦言，勇士目前在高度上確實略顯劣勢，因此他將保護籃板視為首要任務，希望能幫助球隊在轉換快攻上取得主動，今他在首節就狂抓9籃板，刷新個人單節紀錄，雖然莫巴耶回歸減輕了他在禁區的負擔，讓他能更積極參與進攻，但連日征戰導致體能出現負荷，「今天在進攻端的出手感覺稍顯疲勞，可能是體能方面的負擔，這也是我必須趕快調整的部分。」

