運動雲

>

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

▲▼中職郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

▲郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職各隊備戰新球季，戰力名單逐漸底定，但生涯累積98支全壘打、距離「百轟里程碑」僅差臨門一腳的郭嚴文，目前仍未確定新球季落腳處。味全龍去年休賽季公布2026年球季60人保留名單，郭嚴文未獲續留，他坦言至今尚未有任何球隊與他接觸，將會持續訓練、靜待好消息。

味全龍基於整體預算與陣容規劃考量，未將郭嚴文列入60人保留名單，這是他3年內第2度被列「戰力外」。面對現況，身邊不少朋友替他感到著急，郭嚴文選擇以平常心看待，但也坦言，希望能繼續以球員身分在場上奮戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭嚴文表示，隨著年紀增長，傷勢在所難免，「打到這個階段，多少都有一些傷，但一年一年都還是撐完。」他不諱言，與年輕球員相比，體能條件確實有落差，但對於打擊能力仍保有信心，「如果是打擊這一塊，還是不會擔心。」

休季期間，郭嚴文持續進行自主訓練，靜待下一個機會。不少球迷敲碗希望他回到樂天桃猿、在熟悉的前東家畫下生涯句點，37歲的郭嚴文坦言有想過，不過目前仍未接獲樂天方面的聯繫。

事實上，去年12月中旬外界曾關注樂天是否有意找回這位老將，球團當時回應，現階段尚無相關規劃，球員陣容仍在整體評估之中。

若最終未能如願延續球員生涯，是否會留下遺憾？郭嚴文直言，心中難免會覺得可惜，但仍選擇把握當下、持續準備，「我還是可以打，不管結果如何，都會繼續做好準備。」

關鍵字： 郭嚴文味全龍百轟中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

戴維斯改披老鷹戰袍？資深記者曝談判停滯、兩大阻礙難跨越

戴維斯改披老鷹戰袍？資深記者曝談判停滯、兩大阻礙難跨越

蟻人開無雙！艾德華茲24歲達陣生涯第1200顆三分　NBA歷史第一人

蟻人開無雙！艾德華茲24歲達陣生涯第1200顆三分　NBA歷史第一人

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

蔡承晉3分砲定江山　衛冕軍輔大與台北市大雙雙收下2連勝

蔡承晉3分砲定江山　衛冕軍輔大與台北市大雙雙收下2連勝

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

熱門新聞

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江少慶明亮相　改披76、月薪107萬

2劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

3郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

4大谷百變形象連發！眼鏡造型掀暴動

5今井達也親口表態WBC不出賽原因曝

最新新聞

1不再是「非賣品」 楊恩可能卸鷹袍

2悍將無極限！前韓華鷹10轟強打加盟

3岡本和真加盟藍鳥！新背號揭曉

4今井是第一步　太空人佈局亞洲藍圖

53000片金箔打造　大谷黃金像破1.1億

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

【想看雪的代價】為了上合歡山掛雪鏈　結果車框直接刮爛QQ

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366