郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟





▲郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職各隊備戰新球季，戰力名單逐漸底定，但生涯累積98支全壘打、距離「百轟里程碑」僅差臨門一腳的郭嚴文，目前仍未確定新球季落腳處。味全龍去年休賽季公布2026年球季60人保留名單，郭嚴文未獲續留，他坦言至今尚未有任何球隊與他接觸，將會持續訓練、靜待好消息。

味全龍基於整體預算與陣容規劃考量，未將郭嚴文列入60人保留名單，這是他3年內第2度被列「戰力外」。面對現況，身邊不少朋友替他感到著急，郭嚴文選擇以平常心看待，但也坦言，希望能繼續以球員身分在場上奮戰。

郭嚴文表示，隨著年紀增長，傷勢在所難免，「打到這個階段，多少都有一些傷，但一年一年都還是撐完。」他不諱言，與年輕球員相比，體能條件確實有落差，但對於打擊能力仍保有信心，「如果是打擊這一塊，還是不會擔心。」

休季期間，郭嚴文持續進行自主訓練，靜待下一個機會。不少球迷敲碗希望他回到樂天桃猿、在熟悉的前東家畫下生涯句點，37歲的郭嚴文坦言有想過，不過目前仍未接獲樂天方面的聯繫。

事實上，去年12月中旬外界曾關注樂天是否有意找回這位老將，球團當時回應，現階段尚無相關規劃，球員陣容仍在整體評估之中。

若最終未能如願延續球員生涯，是否會留下遺憾？郭嚴文直言，心中難免會覺得可惜，但仍選擇把握當下、持續準備，「我還是可以打，不管結果如何，都會繼續做好準備。」