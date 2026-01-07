岡本和真加盟藍鳥藏暖心內幕　愛女一句話讓球團喊「命中註定」

▲ 岡本和真 。（圖／藍鳥官方X）

記者王真魚／綜合報導

日本強打內野手岡本和真正式轉戰大聯盟，加盟 多倫多藍鳥，6日（台灣時間7日）在主場羅傑斯中心舉行入團記者會；他親口透露選擇藍鳥的關鍵理由，竟和愛女的一句話有關，溫馨插曲也引發球迷熱議。

岡本和真在記者會上表示，選擇藍鳥的原因在於球隊實力與城市氛圍，「這是一個很棒的城市，更重要的是，我認為這是一支夠強、能夠爭奪世界第一的球隊，所以我選擇了這裡。」

隨後他也分享一段趣事，透露在做決定前，曾讓女兒看過30支大聯盟球隊的隊徽，「她第一個指著說『這個好可愛』的，就是藍鳥。」突如其來的可愛發言，讓現場媒體會心一笑。

藍鳥球團官方X（前推特）也轉發這段故事，指出岡本的愛女最先從30隊Logo中選中藍鳥，並以「命中註定」形容這段緣分，搭配岡本站在藍鳥Logo前的照片，貼文迅速引發討論。

不少球迷留言直呼「太美好的故事了」、「她應該在開幕戰投開球」、「這孩子很懂棒球」、「女兒太可愛」、「超棒的選擇」，球迷被這段暖心插曲圈粉。