美媒預測岡本和真首年球季22轟＋2.5WAR：甚至可能超越松井秀喜

記者王真魚／綜合報導

從巨人透過入札制度挑戰大聯盟的日本強打岡本和真，6日（台灣時間7日）在多倫多藍鳥主場羅傑斯中心舉行入團記者會；外界關注他在新天地能繳出什麼樣的成績，美國數據網站最新預測也對他的適應前景給出相對「正向」的評價。

岡本是在 2014 年以選秀第一指名加入巨人隊。從2018年起連續6年達成單季30轟以上，是球隊不動的第四棒，並坐擁3座全壘打王與2座打點王。2023 年他作為侍日本國家隊的一員，在經典賽（WBC）贏得世界第一。儘管去年受左肘傷勢影響僅出賽 69 場，但仍繳出打擊率 .327、15 轟、OPS 1.014 的頂尖數據。

不過，日本職棒的成績能否直接轉換到大聯盟，一直是旅美打者的最大考驗，特別是長打火力，往往在初期出現明顯下修。前巨人名將松井秀喜便是代表案例，他在巨人最後一年（2002年）敲出50轟、OPS 1.153，但2003年加盟紐約洋基的首季，數據降為16轟、OPS 0.788。

目前大聯盟已廣泛採用預測模型評估球員表現，美國數據網站FanGraphs提供多套系統，其中最具代表性的「Steamer」預測岡本本季將出賽130場，繳出打擊率0.251、22支全壘打、61分打點、OPS 0.770，其他預測模型也呈現相近結果。

雖然對比他在日職的成績顯得較為「保守」，但若真的達成22轟，將追平2018年大谷翔平（當時在天使隊）所保持的日本選手旅美首年最多全壘打紀錄。

在藍鳥隊陣中，這數據也僅次於小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）與桑坦德（Anthony Santander），是非常看好的評價。

值得一提的是，同期赴美的村上宗隆，在預測中被看好有30轟、OPS 0.791，表面數據略高於岡本；但在三振率方面，岡本僅16.9％，明顯優於村上的28.7％，勝利貢獻值（WAR）預測也以2.5勝過村上的1.9，有分析直言「岡本的整體穩定度，甚至可能高於村上」。