運動雲

>

美媒預測岡本和真首年球季22轟＋2.5WAR：甚至可能超越松井秀喜

▲▼ 岡本和真 。（圖／藍鳥官方X）

▲岡本和真 。（圖／藍鳥官方X）

記者王真魚／綜合報導

從巨人透過入札制度挑戰大聯盟的日本強打岡本和真，6日（台灣時間7日）在多倫多藍鳥主場羅傑斯中心舉行入團記者會；外界關注他在新天地能繳出什麼樣的成績，美國數據網站最新預測也對他的適應前景給出相對「正向」的評價。

岡本是在 2014 年以選秀第一指名加入巨人隊。從2018年起連續6年達成單季30轟以上，是球隊不動的第四棒，並坐擁3座全壘打王與2座打點王。2023 年他作為侍日本國家隊的一員，在經典賽（WBC）贏得世界第一。儘管去年受左肘傷勢影響僅出賽 69 場，但仍繳出打擊率 .327、15 轟、OPS 1.014 的頂尖數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，日本職棒的成績能否直接轉換到大聯盟，一直是旅美打者的最大考驗，特別是長打火力，往往在初期出現明顯下修。前巨人名將松井秀喜便是代表案例，他在巨人最後一年（2002年）敲出50轟、OPS 1.153，但2003年加盟紐約洋基的首季，數據降為16轟、OPS 0.788。

目前大聯盟已廣泛採用預測模型評估球員表現，美國數據網站FanGraphs提供多套系統，其中最具代表性的「Steamer」預測岡本本季將出賽130場，繳出打擊率0.251、22支全壘打、61分打點、OPS 0.770，其他預測模型也呈現相近結果。

雖然對比他在日職的成績顯得較為「保守」，但若真的達成22轟，將追平2018年大谷翔平（當時在天使隊）所保持的日本選手旅美首年最多全壘打紀錄。

在藍鳥隊陣中，這數據也僅次於小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）與桑坦德（Anthony Santander），是非常看好的評價。

值得一提的是，同期赴美的村上宗隆，在預測中被看好有30轟、OPS 0.791，表面數據略高於岡本；但在三振率方面，岡本僅16.9％，明顯優於村上的28.7％，勝利貢獻值（WAR）預測也以2.5勝過村上的1.9，有分析直言「岡本的整體穩定度，甚至可能高於村上」。

關鍵字： 岡本和真多倫多藍鳥日本強打MLB預測村上宗隆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

岡本和真加盟藍鳥藏暖心內幕　愛女一句話讓球團喊「命中註定」

岡本和真加盟藍鳥藏暖心內幕　愛女一句話讓球團喊「命中註定」

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

熱門新聞

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

讀者回應

﻿

熱門新聞

1職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

2領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

3禁區失守勇士慘敗　主帥下令再戰要破解

4郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

5上屆敲2轟！岡本和真渴望再戰WBC

最新新聞

1大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

2上屆敲2轟！岡本和真渴望再戰WBC

3曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

422轟、2.5WAR！岡本和真首年被看好

5岡本和真加盟藍鳥內幕　愛女成關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366