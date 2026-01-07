岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

▲岡本和真強烈表態想打WBC。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

效力大聯盟、與多倫多藍鳥完成簽約的日本內野手 岡本和真，6日（台灣時間7日）在加拿大多倫多主場羅傑斯中心出席入團記者會。他以4年總值6000萬美元（約新台幣1.8億元）的合約加盟上季美聯冠軍藍鳥，背號確定為「7」，身披藍色戰袍正式亮相。

談到今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），岡本直言自己仍抱持高度參賽意願，「我有想穿上那件球衣上場比賽的心情，也已經為此做準備。」

他同時強調旅美首年適應的重要性，先是坦言「這一點我確實非常在意」，隨後補充表示，「一直以來，能穿上日本代表的球衣比賽，就是我持續抱持的信念。以我的意志來說，當然希望能出賽，但目前還沒有確定，所以相關討論應該還要再觀察後續狀況。」

岡本在2023年上一屆經典賽中，於8強與冠軍戰皆敲出全壘打，為日本代表「侍JAPAN」睽違兩屆、隊史第3度封王立下汗馬功勞。外界普遍認為，他在本屆賽事的參賽條件並未受到明顯影響。

2015年以選秀狀元身分加盟讀賣巨人的岡本，自2018年起連續6個賽季至少擊出30支全壘打，成長為日本職棒最具代表性的重砲打者之一。上季因左肘傷勢影響僅出賽69場，但生涯累計仍繳出打擊率0.277、248支全壘打、711分打點的亮眼成績。

藍鳥隊曾於1992、1993年完成世界大賽二連霸，上季則是睽違32年再度闖進世界大賽，但在第7戰不敵洛杉磯道奇。近年來球團積極補強，持續打造具備爭冠實力的陣容，今休賽季也與帕德瑞斯自由球員投手席斯（Dylan Cease）簽下總值2億1000萬美元（約新台幣63億元）的大型合約，整體補強金額累計已超過500億日圓（新台幣逾100億）展現全力衝擊世界大賽的決心。

▲岡本和真完成簽約 。（圖／藍鳥官方X）