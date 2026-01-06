霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

▲桃園璞園領航猿李家慷。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

PLG職籃6日由台北富邦勇士主場迎戰桃園璞園領航猿，猿隊此役又展現恐怖進攻火力，全隊6人得分雙位數，除了3位洋將都轟破20分，盧峻翔、李家慷以及陳將双也都有雙位數得分進帳，團隊還命中16記三分球，把主場作戰的勇士炸得七葷八素，終場猿隊就以21分之差擊潰隊手，豪取6連勝。

富邦勇士近日在主場連斬台鋼獵鷹、洋基工程快意收下2連勝，龍頭領航猿開季迄今豪取5連勝，週日征戰東超賽事剛從澳門返台。

此役開賽雙方就打得難分難解，勇士靠著剛甫締造聯盟歷史單場最高分的洋將古德溫攜手哥倫特搶分，一度取得5分領先，但桃猿多點開花，無敵洋將伯朗單節三分球3投3中獨攬9分，葛拉漢、阿提諾節末合砍9分，首節打完猿隊反以28比22領先。次節猿隊火力直接解放，阿提諾、伯朗「雙塔」攜手陳將双飆分，三人合砍24分，猿隊最多領先來到19分，勇士節末才回神，靠著古德溫、哥倫特稍微將分差縮小，但上半場打完猿隊仍握有15分領先。

▲富邦勇士洋將辛特力。（圖／台北富邦勇士提供）

易籃後，領航猿持續開火，葛拉漢、盧駿翔兩顆三分彈，又把比分拉開到19分，不過關鍵時刻林志傑、陳又瑋也在外線回敬，莫巴耶、周桂羽隨後也加入搶分行列，本季回鍋的資深洋將辛特力此時更展現老將價值，在第3節剩下1分41秒時砍進三分球，幫助球隊追到剩下10分差，但猿隊卻有李家慷挺身而出，回敬三分球替球隊止血，陳將双最後1秒又突破上籃得手，前三節打完猿隊以94比79領先。

▲富邦勇士林志傑。（圖／台北富邦勇士提供）

▲桃園璞園領航猿陳將双。（圖／桃園璞園領航猿提供）

最末節，李家慷延續好手感和葛拉漢「背靠背」砍進三分球，勇士莫巴耶此時挺身而出連砍2顆三分球連拿7分，周桂羽靠著罰球再把落後分差追近，讓勇士看到一絲曙光，不過阿提諾、盧峻翔連續上籃得手，李家慷再度「背靠背」連砍兩顆三分球，直接再把領先擴大回接近20分，直接殺死比賽，還不忘霸氣揮手跟主場勇士球迷道別，終場猿隊就以118比97擊敗勇士，豪取6連勝。

猿隊此役3位洋將都拿下超過20分，伯朗、阿提諾皆拿22分，葛拉漢也有21分，本土以盧峻翔的16分最高，陳將双拿14分締造生涯新高，而最後殺死比賽的大功臣李家慷也有14分進帳。勇士部分，古德溫24分是全場最高，周桂羽、辛特力都進帳14分，哥倫特13分，莫巴耶12分，本土長人曾祥鈞雖然僅拿3分但全場卻狂抓15籃板，其中他首節就抓下9籃板，刷新個人單節籃板紀錄。