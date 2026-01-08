運動雲

BA評價莊陳仲敖「深度先發」　健康一整季成關鍵轉捩點

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布2026年首波季前新秀評比更新，其中效力運動家體系的台灣右投莊陳仲敖，也被列入觀察名單。BA給予其35分評價、風險等級為輕度，調整後評分為30分，定位為具實用價值的深度投手。

現年25歲的莊陳仲敖於2021年、21歲時自台灣加盟美職體系，但因手指傷勢與手肘手術影響，直到2024年之前僅累積42局職業出賽。2024年他成功橫跨三個層級投球，重新引起運動家球團關注；2025年回到2A後，更一口氣投滿145.2局，繳出6勝11敗、防禦率4.08的成績。

數據顯示，莊陳仲敖2025年三振率為23.5%、保送率僅5.7%，整季投球局數高居全小聯盟第8多，成功證明自己具備承擔完整賽季先發負荷的能力。運動家也在去年11月將他加入40人名單，顯示球團對其即戰力價值的肯定。

球探報告指出，莊陳仲敖能製造出亮眼的轉速數據，並擅長以多樣球路持續攻擊好球帶，他的四縫線速球球速介於88至96英里之間，2025年平均約92英里，控球穩定，最具揮空能力的武器是一顆低80英里的變速球，臂側位移超過17英吋，具備plus等級潛力。

此外，他還擁有2顆明確區隔的變化球，包括低80英里的滑球，以及中70英里、平均轉速接近2900 rpm的曲球，並偶爾搭配獨立的指叉球使用。整體而言，他是一名精準的好球帶掌控者，但球探也指出，他在被全壘打方面略顯風險，且球威是否能在大聯盟層級穩定製造揮空，仍有待驗證。

《Baseball America》分析，能夠健康撐完整季是莊陳仲敖職業生涯的重要里程碑，以其控球能力與完整球種結構來看，未來角色較接近「上上下下型」的輪值深度先發投手，將成為球團在長賽季中可靈活調度的選項。

