▲青焰九尾球員（白衣32號者）疑似情緒失控，將哈雷隊球員（黑衣2號者）推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」於4日晚間發生令人震驚的暴力事件，中和曲棍球場進行的成年男子組「青焰九尾隊」對戰國中生為主「桃園哈雷隊」的賽事中，一名28歲的成人選手疑似情緒失控，和一名國中球員碰撞倒地後，竟直接跨坐在對方身上朝他後腦猛力揮拳，誇張行徑全被轉播拍了下來。

這場賽事屬於公開B2組別，由國中以上隊員報隊組成，事發於昨晚7點35分，當時白隊「青焰九尾隊」以2比0暫時領先，在開賽約8分鐘時，兩隊球員在場邊爭球，白隊32號球員疑似不滿肢體接觸，先將黑隊2號球員推倒在地，接下來他不但沒收手，反而整個人跨坐在黑隊2號球員身上，對其後腦勺方向連續揮擊5拳。

透過轉播畫面可以看到，整個過程持續數秒，第一時間一旁的白隊隊友竟未上前勸阻，直到兩隊其餘球員湧上，裁判才趕緊吹哨制止衝突擴大，遭到毆打的選手一度倒在冰場上久久無法起身，最終由隊友攙扶下場。

哈雷隊球員（黑衣2號者）被毆後倒在冰場上久久無法起身。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

根據《自由時報》報導，遭毆打黑色哈雷隊2號球員是一位林姓國三生，後來由他人陪同攙扶出場，經緊急送醫檢查後，出現輕微腦震盪，無生命危險，林姓球員的父親看到孩子被打，當下氣得說不出話，已到警局報案。

▲哈雷隊球員（黑衣2號者）在隊友攙扶下退場。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

而桃園市議員黃敬平在臉書發文揭露，該名涉嫌施暴的白隊32號選手是28歲的成人，且不僅是退役國手，目前甚至還兼任裁判工作。黃敬平直言，「這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。」並點出更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，「隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛。」他嚴正譴責這種球場暴力行為，並且支持家長提告。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電台北市溜冰協會，不過協會聯絡資訊提供的電話沒有接通，手機則是短暫響聲後轉入語音信箱。

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

