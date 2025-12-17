快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

記者杜奕君／綜合報導

在2018年NBA新人選秀會僅以第2輪，總順位第33順位被達拉斯獨行俠挑中，布朗森（Jalen Brunson）憑藉個人努力，一步一步站上聯盟頂尖球星之列，17日他更率領紐約尼克在NBA盃奪冠，在29歲這年終於寫下職業生涯首個高峰里程碑，也擦亮當代「新紐約之王」招牌。

▲尼克布朗森站上巔峰，成就職業生涯首冠。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

僅188分外帶體重86公斤的不起眼身型，加上被台灣球迷戲稱「大頭森」，布朗森平庸的靜態天賦與體能，讓他即便在NCAA大學時期就名滿全美，但仍無法在NBA選秀會上獲得高度關注，僅在次輪被獨行俠所挑中。

但布朗森效力獨行俠4個賽季，逐步擦亮個人招牌，強大的進攻火力與外線穩定性，更讓他成為球隊不可或缺的板凳暴徒。在2022年夏天，尼克選擇以4年1.04億美金天價，將布朗森網羅至陣中，在當時仍有不少質疑聲音出現，認為這將會是一筆「溢價」合約，布朗森無法扛起大蘋果軍團後場重任。

但在加盟尼克首季，布朗森就迅速擦亮自身招牌，強大的得分火力與球場智商，讓他迅速躍升聯盟頂尖明星控衛，過去3季的場均得分都不低於24分，且都是聯盟年度MVP等級候選人，近兩個賽季不僅都入選聯盟明星賽，賽季結束也都入選聯盟年度第2隊，可說是當代NBA最出色控衛之一。

本賽季布朗森至今繳出場均28.8分、3.1籃板、6.4助攻，整體命中率也有48.7％的高水準，此次NBA盃更用場均33.2分、2.7籃板、5.8助攻，整體投籃命中率高達53.1％的優勢火力，帶領尼克全勝封王，成就隊史NBA盃首冠。

但就在被唱名確定拿下此次MVP後，布朗森脫口而出的第一句話，則是一一唱名隊友，感謝他們在此次賽事的辛苦付出，並強調因為他們的努力，才能成就此冠殊榮，不僅展現球星應有氣度，更充分體現領袖價值，也讓尼克本賽季朝冠軍之路邁進，更增添幾分可能性。

▲布朗森在NBA賽場幾乎沒有任何體型優勢。（圖／達志影像／美聯社）