運動雲

>

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

▲PLG洋基工程啦啦隊「洋基女孩」宣布韓援4巨頭到位，朴淡備重磅加盟。（圖／洋基提供）

▲PLG洋基工程啦啦隊「洋基女孩」宣布韓援4巨頭到位，朴淡備重磅加盟。（圖／洋基提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今日官宣韓籍成員朴淡備正式加盟，洋基女孩重量級應援陣容「四皇」正式成形，象徵球隊在應援版圖上的關鍵佈局全面到位。
 
朴淡備擁有豐富的韓國職業賽事應援經驗，舞蹈節奏精準、舞台表現穩定，能在高張力應援氛圍中帶動全場情緒，是兼具專業度與親和力的實力型成員。此次加入洋基女孩，不僅補齊團隊整體戰力，也讓四位核心成員在風格、舞感與舞台層次上形成清楚分工，打造更具辨識度的應援結構。
 
洋基工程籃球隊主場應援再升級，旗下啦啦隊「洋基女孩」隨著韓籍成員全數到位，正式宣告 「洋基女孩四皇到齊，應援版圖全面制霸」。四位在舞台表現、人氣聲量與現場帶動力上各自稱霸一方的關鍵成員齊聚，不僅奠定團隊最高戰力配置，也象徵洋基女孩正式進入全新的「四皇時代」。未來主場賽事將以四皇為核心，持續打造高強度、具記憶點的應援體驗，全面升級主場氛圍。

洋基工程籃球隊表示，洋基女孩並非單純堆疊明星，而是以長期經營為核心思維，透過不同背景與特質的成員，建立穩定且具延展性的應援主軸。無論是主場氣氛帶動、主題演出，或球迷互動企劃，都將成為團隊中最關鍵的中樞力量。
 
隨著韓援話題持續升溫，洋基女孩已逐步成為台灣籃壇最受矚目的啦啦隊之一。未來球隊將結合主場應援文化與在地球迷能量，推出更多跨文化演出與專屬企劃，讓每一場主場賽事都成為充滿記憶點的運動盛會。
 
朴淡備也表示，能夠成為洋基女孩的一員感到非常榮幸，期待在台灣主場與球迷見面，「希望和大家一起，用應援為洋基工程注入更多能量，創造屬於我們的勝利時刻。」
 

[廣告]請繼續往下閱讀...
關鍵字： 朴淡備洋基女孩洋基工程PLG台籃啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

快訊／海神簽「約基奇前隊友」　塞爾維亞國手賽克維奇加盟

快訊／海神簽「約基奇前隊友」　塞爾維亞國手賽克維奇加盟

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

攻城獅5帥化身「風城男孩」　重砲林安可將擔任主題日開球嘉賓

攻城獅5帥化身「風城男孩」　重砲林安可將擔任主題日開球嘉賓

快訊／「旗子哥」砍生涯新高42分　弗拉格飆分秀打破詹皇神紀錄

快訊／「旗子哥」砍生涯新高42分　弗拉格飆分秀打破詹皇神紀錄

差點全武行！　塞爾提克布朗、活塞史都華槓上比拳頭手勢互嗆

差點全武行！　塞爾提克布朗、活塞史都華槓上比拳頭手勢互嗆

快訊／簽第5個洋將　戰神宣布「熟面孔」史東加盟

快訊／簽第5個洋將　戰神宣布「熟面孔」史東加盟

峮峮重返TPBL職籃！　中信特攻宣告「DEA特有型」主題周將應援

峮峮重返TPBL職籃！　中信特攻宣告「DEA特有型」主題周將應援

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

4前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1天使1年約簽羅馬諾、波莫蘭茲

2布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

3東京訓練中心　高志綱曾到訪

4和服照讓人戀愛！宮崎友花日本內戰卻落敗

5西武雙潛水艇成形　高橋禮希望彼此刺激

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366