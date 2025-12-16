運動雲

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

▲新北國王今日曝光城市版球衣。（圖／國王提供）

▲新北國王今日曝光城市版球衣，以「淬鍊」為設計核心。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（16日）曝光 2025–26 賽季 CITY EDITION 城市版球衣，以「淬鍊（Refined by the City）」為設計核心，將新北市的城市文化、產業底蘊與球隊五年來的榮耀歷程融入球衣之中，象徵球隊在這座城市不斷磨練、成形，並持續向更高目標邁進。

自 2021 年成立以來，國王以新北市為根基，走過第五個年頭，在這片土地上淬鍊出兩座冠軍與無數關鍵時刻。城市版球衣不僅是比賽戰袍，更是一段屬於城市與球隊共同成長的見證。

本次球衣整體以黑、白為主調，搭配象徵能量與榮耀的黃色漸層，潑墨式的側邊設計展現國王穩重而不失侵略性的場上氣勢，也象徵錘鍊時濺起的火花，代表禁衛軍不斷地重生與進化。

整體設計靈感取自新北市具代表性的鶯歌陶瓷產業，將「窯燒」與「裁片」概念轉化為視覺語彙——黑色象徵窯爐與城市底蘊，火焰般的細節點綴呼應高溫淬鍊的過程，而不規則裁片元素，則象徵城市多元交融、持續創新的可能性。

此次團隊也特地前往新北市美術館進行拍攝，在球衣細節與形象中巧妙融入城市紋理與歲月痕跡，如同陶器歷經高溫燒製後，才能成就獨一無二的樣貌，呼應新北國王一路走來的磨合、挑戰與蛻變。這不只是為了紀念過去，更代表球隊在城市精神的淬鍊下，持續進化、迎向未來。

新北國王 2025–26 CITY EDITION 城市版球衣，將於 12 月 20、21 日主場正式開賣。

