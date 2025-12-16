運動雲

>

快訊／猛將重返台灣職籃！　夢想家宣告布依德回鍋效力

▲夢想家宣布，布依德再度回鍋效力。（圖／夢想家提供）

▲夢想家宣布，布依德再度回鍋效力。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今 (16) 日正式宣布，曾於2021–22與2023–24賽季效力球隊的布依德（Julian Boyd）再度披上夢想家戰袍，這也是他第三度回歸夢想家，重返熟悉的舞台，為團隊在攻防兩端注入即戰力。

現年35歲的布依德，於2021-22賽季首次加盟夢想家時，便繳出場均19.1分、11.2籃板的雙十表現。2023-24年效力夢想家期間，貢獻出場均17.6分、10.6籃板、1.9助攻與1.6阻攻的全能成績，展現強大破壞力與進攻效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔年轉戰 PLG聯盟，他依舊維持高檔演出，場均17.1分、10.3籃板、1.9助攻，並以全能的攻防表現拿下PLG單月MVP，並在奪冠過程中扮演關鍵角色。布依德憑藉強悍的對抗性、出色的禁區保護能力與穩定的得分手段，近六成的投籃命中率搭配三成以上的外線火力，讓他成為鋒線端難以對位的關鍵戰力。

夢想家總經理韓駿鎧表示，「布依德是一名非常成熟且值得信賴的球員，他不僅熟悉我們的體系，也能立即提升球隊的攻守穩定性。過去兩度合作，他展現了高度職業態度與團隊價值。今年再次回到夢想家，我們相信他的冠軍經驗能帶給球隊更多能量。」

布依德分享再次回歸心情表示，「能回到我在台灣最一開始的地方，我真的感到非常開心。這些年我在不同地方打球，但最後總是回到夢想家。一直以來，這裡對我而言就像在台灣的家，能再次回到這裡，這喜悅是無法用言語形容的。」

他也提到，賽季將以自身的能量與努力幫助球隊前進，「我期待用自己的拼勁與態度為球隊做出貢獻，當年一起並肩作戰的夥伴，現在仍有不少留在隊中，我非常期待再次與這些熟悉的隊友重聚，一起回到球場，為夢想家而戰。」
 

關鍵字： 布依德夢想家TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

驚悚重摔！　NBA熱火前鋒約維奇爆扣不成緊急退場

驚悚重摔！　NBA熱火前鋒約維奇爆扣不成緊急退場

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

快訊／夢想家開鍘　場均16.7分、9.3籃板砍將恩尼斯離隊

快訊／夢想家開鍘　場均16.7分、9.3籃板砍將恩尼斯離隊

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

好慘！咖哩大神柯瑞單場12顆三分球狂飆48分　勇士仍悲情吞2連敗

好慘！咖哩大神柯瑞單場12顆三分球狂飆48分　勇士仍悲情吞2連敗

離譜！騎士延長賽全隊得零分　黃蜂新人王黑馬庫尼普爾飆29分領勝

離譜！騎士延長賽全隊得零分　黃蜂新人王黑馬庫尼普爾飆29分領勝

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

熱門新聞

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職名將：第二個大谷翔平不再出現

2美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！

3小葛雷諾參戰WBC　多明尼加曝光

4快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

5新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

最新新聞

1獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

2台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

3峮峮重返台籃　特攻宣告主題周將應援

4猛將重返台籃　夢想家宣告布依德回鍋

5驚悚重摔！　約維奇爆扣不成緊急退場

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366