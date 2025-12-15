運動雲

>

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

▲來跟Fubon Angels野餐，富邦勇士主題周1月登場。（圖／勇士提供）

▲來跟Fubon Angels野餐，富邦勇士主題周明年1月登場。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

眾所期待的Fubon Angels主題周，即將2026年1月3日、1月4日、1月6日於台北富邦勇士主場強勢登場，本次以「來趣野餐」為主題，邀請大家帶著輕鬆愉快的心情，與Angels一同享受浪漫可愛的野餐氛圍。每年開賣即秒殺的Angels包廂同樂會，也將在1月3日、1月4日同步回歸，每日限量50名，門票將在12月17日限量開賣。

來趣野餐主題日，三場賽事均提供Angels X 啾啾氣泡水(款式隨機)與應援手舉牌作為入場禮，1月3日再加碼贈送Angels野餐氣球吊飾，1月4日進場可獲得Angels制服影像小卡，1月6日進場則提供Angels野餐貼紙包，球迷可於三天活動中收集不同限定贈品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一連三天超香的女孩主題周，1月3日、1月4日賽前規劃Angels拍照會及簽名會，1月6日則舉辦Angels立牌拍賣會；球迷完成賽前「勇士出任務」並集滿印章者，即可獲得野餐限定好禮。為強化主題氛圍，勇士主場引進限定「野餐拍貼機」及「野餐語錄相片機」，季票球迷於進場時可免費獲得「野餐拍貼機兌換卡」體驗乙張，非季票球迷者則可於現場以50元參與。

廣受球迷期待的Angels包廂同樂會於1月3日、1月4日舉辦，兩日共推出「甜美天使組」、「魅力天使組」、「迷人天使組」、「俏皮天使組」四大主題包廂，每日限量50名。

凡購買Angels包廂同樂會者，除享有專屬精緻餐點外，還可獲得多項Angels限定周邊商品，包括Angels親手串珠手鍊、野餐影像拍立得、野餐畫布簽名板、主視覺野餐掛布、野餐趣飲料提架等。

參加者亦享有優先進場及專屬活動，如1月3日Angels球場外拍、1月4日Angels球場趣味競賽，讓球迷能近距離感受Angels的魅力。「來趣野餐」主題周，由充滿活力與甜美氛圍的Fubon Angels陪伴球迷迎接嶄新一年的到來，邀請所有球迷來到和平籃球館，共同度過浪漫可愛氛圍，且熱血又精彩的主場賽事。

Fubon Angels「來趣野餐」主題週同步推出限定周邊，讓粉絲把暖心的野餐氛圍帶回家！本次商品包含趣味造型充氣吊飾、簽名小籃球，以及 12月16日 才開放預購的「女孩野餐風三件組」，內含鋼化膜滑鼠墊、女孩抱枕與專屬托特包。

另外，台北富邦勇士也攜手日本街頭品牌 #FR2與台灣潮流名所 JUICE TW 推出三方聯名企劃。本次以「街頭霓虹 Street Neon」為主題，從城市夜色與霓虹光影發想，結合 FR2 的街頭風格與 Fubon Angels 的活力甜美，打造具強烈視覺亮點的潮流單品，希望為台灣職籃帶來更多元的風格。

▲來跟Fubon Angels野餐，富邦勇士主題周1月登場。（圖／勇士提供）

▲Fubon Angels主題周相關商品曝光。（圖／勇士提供）

關鍵字： 富邦勇士Fubon AngelsPLG來趣野餐主題周台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好慘！咖哩大神柯瑞單場12顆三分球狂飆48分　勇士仍悲情吞2連敗

好慘！咖哩大神柯瑞單場12顆三分球狂飆48分　勇士仍悲情吞2連敗

離譜！騎士延長賽全隊得零分　黃蜂新人王黑馬庫尼普爾飆29分領勝

離譜！騎士延長賽全隊得零分　黃蜂新人王黑馬庫尼普爾飆29分領勝

NBA「新大三元製造機」誕生　老鷹強森連4戰締造大三元寫紀錄

NBA「新大三元製造機」誕生　老鷹強森連4戰締造大三元寫紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

開季「10勝1敗」的雲豹輸了　特攻馬可、謝亞軒連線捍衛主場勝

開季「10勝1敗」的雲豹輸了　特攻馬可、謝亞軒連線捍衛主場勝

何彥誼加盟西班牙職業車隊　捷安特潛力選手培訓計畫第一人

何彥誼加盟西班牙職業車隊　捷安特潛力選手培訓計畫第一人

引退賽倒數計時！　「野獸」林志傑明年1月將先傷癒出賽

引退賽倒數計時！　「野獸」林志傑明年1月將先傷癒出賽

古德溫、哥倫特加莫巴耶合砍77分　勇士東超小組賽奪2連勝

古德溫、哥倫特加莫巴耶合砍77分　勇士東超小組賽奪2連勝

吳彥侖加盟海神首戰就先發　蘇文儒5記三分球砍19分擊退攻城獅

吳彥侖加盟海神首戰就先發　蘇文儒5記三分球砍19分擊退攻城獅

不捨「野獸」將退休　辛特力：能和林志傑一起打球很難得

不捨「野獸」將退休　辛特力：能和林志傑一起打球很難得

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

熱門新聞

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

2兄弟未留成轉機　馬鋼可望披藍袍

3韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

4馬鋼感性告別兄弟　落腳悍將發文

5超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

最新新聞

1台鋼雄鷹年末異動！

2夢想家開鍘　場均16.7分砍將恩尼斯離隊

3情緒失控大暴走　詹皇賽後親曝原因

4新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

5林琨笙傳加盟樂天桃猿任二軍投捕教練

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

【當場竄火球】雲林斗南白車迎面猛撞奪2命！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366