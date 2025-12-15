好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

▲來跟Fubon Angels野餐，富邦勇士主題周明年1月登場。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

眾所期待的Fubon Angels主題周，即將2026年1月3日、1月4日、1月6日於台北富邦勇士主場強勢登場，本次以「來趣野餐」為主題，邀請大家帶著輕鬆愉快的心情，與Angels一同享受浪漫可愛的野餐氛圍。每年開賣即秒殺的Angels包廂同樂會，也將在1月3日、1月4日同步回歸，每日限量50名，門票將在12月17日限量開賣。

來趣野餐主題日，三場賽事均提供Angels X 啾啾氣泡水(款式隨機)與應援手舉牌作為入場禮，1月3日再加碼贈送Angels野餐氣球吊飾，1月4日進場可獲得Angels制服影像小卡，1月6日進場則提供Angels野餐貼紙包，球迷可於三天活動中收集不同限定贈品。

一連三天超香的女孩主題周，1月3日、1月4日賽前規劃Angels拍照會及簽名會，1月6日則舉辦Angels立牌拍賣會；球迷完成賽前「勇士出任務」並集滿印章者，即可獲得野餐限定好禮。為強化主題氛圍，勇士主場引進限定「野餐拍貼機」及「野餐語錄相片機」，季票球迷於進場時可免費獲得「野餐拍貼機兌換卡」體驗乙張，非季票球迷者則可於現場以50元參與。

廣受球迷期待的Angels包廂同樂會於1月3日、1月4日舉辦，兩日共推出「甜美天使組」、「魅力天使組」、「迷人天使組」、「俏皮天使組」四大主題包廂，每日限量50名。

凡購買Angels包廂同樂會者，除享有專屬精緻餐點外，還可獲得多項Angels限定周邊商品，包括Angels親手串珠手鍊、野餐影像拍立得、野餐畫布簽名板、主視覺野餐掛布、野餐趣飲料提架等。

參加者亦享有優先進場及專屬活動，如1月3日Angels球場外拍、1月4日Angels球場趣味競賽，讓球迷能近距離感受Angels的魅力。「來趣野餐」主題周，由充滿活力與甜美氛圍的Fubon Angels陪伴球迷迎接嶄新一年的到來，邀請所有球迷來到和平籃球館，共同度過浪漫可愛氛圍，且熱血又精彩的主場賽事。

Fubon Angels「來趣野餐」主題週同步推出限定周邊，讓粉絲把暖心的野餐氛圍帶回家！本次商品包含趣味造型充氣吊飾、簽名小籃球，以及 12月16日 才開放預購的「女孩野餐風三件組」，內含鋼化膜滑鼠墊、女孩抱枕與專屬托特包。

另外，台北富邦勇士也攜手日本街頭品牌 #FR2與台灣潮流名所 JUICE TW 推出三方聯名企劃。本次以「街頭霓虹 Street Neon」為主題，從城市夜色與霓虹光影發想，結合 FR2 的街頭風格與 Fubon Angels 的活力甜美，打造具強烈視覺亮點的潮流單品，希望為台灣職籃帶來更多元的風格。

▲Fubon Angels主題周相關商品曝光。（圖／勇士提供）