NBA「新大三元製造機」誕生　老鷹強森連4戰締造大三元寫紀錄

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人15日作客挑戰亞特蘭大老鷹，明星搖擺人喬治（Paul George）打出本季代表作，全場狂轟本季個人新高表現出色，但地主老鷹靠著本季展現一哥本色的全能前鋒強森（Jalen Johnson）以12分、10籃板、12助攻，連4戰個人締造「大三元」數據的優異表現，率隊以120比117贏球。強森也成為自魔術強森（Magic Johmnson）之後，NBA首位不滿24歲，能連4戰完成大三元數據好手。

▲老鷹強森連4戰締造「大三元」數據，也幫助球隊在主場撂倒七六人。（圖／達志影像／美聯社）

七六人此戰賽前表現逐漸加溫，近5戰拿下4勝，且「大帝」恩比德（Joel Embiid）日前也打出本季代表作，單場狂砍39分領勝，狀態可說逐漸回到正軌。

不過此戰作客老鷹，七六人面臨嚴峻挑戰，老鷹開賽首節就團隊火力全開，單節狂轟39分取得雙位數領先，不過此戰七六人則輪到另一位陣中老將喬治發飆，在他外線頻頻開火下，七六人半場打完追成55比59。

下半場雙方持續激烈廝殺，老鷹靠著全能前鋒強森穿針引線，團隊攻勢相當平均，七六人則靠喬治、恩比德以及本季表現亮眼選秀探花艾奇康（VJ Edgecombe）猛烈追分。

終場前1分15秒，老鷹大鎖丹尼爾斯（Dyson Daniels）靠著強森助攻關鍵拋射得手，拉開4分差，但隨後七六人就靠葛萊姆斯（Quentin Grimes）三分彈命中緊咬1分差。

但七六人最後關頭攻勢熄火，老鷹亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）終場前1.5秒罰進兩分，七六人最後一擊葛萊姆斯三分球出手未能命中，最終就讓老鷹以3分在主場險勝。

老鷹此戰6人得分達雙位數，以丹尼爾斯的27分、10籃板、4助攻、2阻攻最佳，奧康古（Onyeka Okongwu）20分、15籃板、4助攻、2阻攻，至於強森雖然全場17投僅5中，仍以12分、10籃板、12助攻，連續4戰締造大三元紀錄。

七六人方面，喬治轟下本季個人新高35分外帶4籃板、3助攻，艾奇康26分、6籃板，恩比德則是22分、14籃板。

值得一提的是，強森除了締造本季個人第6次大三元，更成為聯盟繼羅伯森（Oscar Robertson）、魔術強森之後，史上第3位在未滿24歲情況下，締造連4戰大三元紀錄好手，寫下個人歷史新頁。

▲七六人喬治（左）此戰攻下本季個人新高35分。（圖／達志影像／美聯社）