吳彥侖加盟海神首戰就先發　蘇文儒5記三分球砍19分擊退攻城獅

▲吳彥侖加盟海神首戰，就扛起先發主控重任。（圖／海神提供）

高雄全家海神13日主場迎戰新竹御嵿攻城獅來訪，日前剛剛加盟的控衛吳彥侖隨即站上先發火線，海神與攻城獅全場一路呈現拉鋸，但末節海神靠著主力前鋒布里茲克內外穿梭，加上蘇文儒決勝期投進關鍵三分彈，最終海神主場以99比89贏球，也讓海神苦吞4連敗。

攻城獅由於本土主力後衛高國豪持續處於停賽狀態，此戰前進港都交手海神，攻城獅在次節靠著盧冠軒連續拿下8分穩住戰局，半場打完以49比40領先。

下半場開打後，攻城獅一度拉開雙位數領先，但海神展現韌性，歐提斯第3節結束前飆進壓哨三分球，又讓球隊回到僅兩分差距。

雙方在末節持續拉鋸，但布里茲克展現內外不拘得分本領，加上蘇文儒決勝期飆進三分球奠定勝果，最終海神就以10分之差收勝。

▲海神蘇文儒此戰也有19分貢獻。（圖／TPBL職籃提供）

海神全場以布里茲克拿下20分、7籃板、11助攻最佳，蘇文儒19分，包含投進5顆三分球，吳彥侖加盟首戰貢獻5分、4籃板、4助攻、3抄截。攻城獅方面，德魯19分、17籃板，劉丞勳12分，曾柏喻10分、4籃板、7助攻。

吳彥侖表示，「加入海神後僅和團隊練球5次，過往自己也曾游走很多球隊，都需要在短時間內融入團隊體系，因為有經驗所以做得還不錯。」

吳彥侖也說，「今天上場就是做好教練的要求，也感謝先前SBL新軍基隆黑鳶以及這次海神的賞識與給予機會。」

至於和吳彥侖是義守大學老隊友的蘇文儒則說，「他能來我很開心，之前同隊打了5年，我也知道他的習性，他切入的眼神、腳步，需要救援的時候我也看得出來。」

▲海神布里茲克此戰又有20分、7籃板、11助攻全面數據。（圖／TPBL職籃提供）