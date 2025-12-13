運動雲

>

吳彥侖加盟海神首戰就先發　蘇文儒5記三分球砍19分擊退攻城獅

▲海神吳彥侖。（圖／海神提供）

▲吳彥侖加盟海神首戰，就扛起先發主控重任。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神13日主場迎戰新竹御嵿攻城獅來訪，日前剛剛加盟的控衛吳彥侖隨即站上先發火線，海神與攻城獅全場一路呈現拉鋸，但末節海神靠著主力前鋒布里茲克內外穿梭，加上蘇文儒決勝期投進關鍵三分彈，最終海神主場以99比89贏球，也讓海神苦吞4連敗。

攻城獅由於本土主力後衛高國豪持續處於停賽狀態，此戰前進港都交手海神，攻城獅在次節靠著盧冠軒連續拿下8分穩住戰局，半場打完以49比40領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，攻城獅一度拉開雙位數領先，但海神展現韌性，歐提斯第3節結束前飆進壓哨三分球，又讓球隊回到僅兩分差距。

雙方在末節持續拉鋸，但布里茲克展現內外不拘得分本領，加上蘇文儒決勝期飆進三分球奠定勝果，最終海神就以10分之差收勝。

▲海神蘇文儒、布里茲克。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神蘇文儒此戰也有19分貢獻。（圖／TPBL職籃提供）

海神全場以布里茲克拿下20分、7籃板、11助攻最佳，蘇文儒19分，包含投進5顆三分球，吳彥侖加盟首戰貢獻5分、4籃板、4助攻、3抄截。攻城獅方面，德魯19分、17籃板，劉丞勳12分，曾柏喻10分、4籃板、7助攻。

吳彥侖表示，「加入海神後僅和團隊練球5次，過往自己也曾游走很多球隊，都需要在短時間內融入團隊體系，因為有經驗所以做得還不錯。」

吳彥侖也說，「今天上場就是做好教練的要求，也感謝先前SBL新軍基隆黑鳶以及這次海神的賞識與給予機會。」

至於和吳彥侖是義守大學老隊友的蘇文儒則說，「他能來我很開心，之前同隊打了5年，我也知道他的習性，他切入的眼神、腳步，需要救援的時候我也看得出來。」

▲海神蘇文儒、布里茲克。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神布里茲克此戰又有20分、7籃板、11助攻全面數據。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 海神蘇文儒吳彥侖布里茲克攻城獅德魯台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不捨「野獸」將退休　辛特力：能和林志傑一起打球很難得

不捨「野獸」將退休　辛特力：能和林志傑一起打球很難得

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

蜘蛛人救我！　騎士米歇爾轟本季新高48分險勝爐主巫師

蜘蛛人救我！　騎士米歇爾轟本季新高48分險勝爐主巫師

命中率低迷仍送驚天追魂鍋　莫蘭特傷癒回歸首戰砍21分10助攻

命中率低迷仍送驚天追魂鍋　莫蘭特傷癒回歸首戰砍21分10助攻

紀錄1天就被打破！　文化女籃李恩芯飆「單場56分」改寫UBA新高

紀錄1天就被打破！　文化女籃李恩芯飆「單場56分」改寫UBA新高

休兵4場回歸還飆不可思議超遠三分球　勇士柯瑞轟39分仍輸球

休兵4場回歸還飆不可思議超遠三分球　勇士柯瑞轟39分仍輸球

大讚李洋出任運動部長決心　賴清德：放棄千萬代言費不容易

大讚李洋出任運動部長決心　賴清德：放棄千萬代言費不容易

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

拳后林郁婷扛起宏道獎主持棒　總統賴清德頒發終身成就獎給林輝雄

拳后林郁婷扛起宏道獎主持棒　總統賴清德頒發終身成就獎給林輝雄

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

一換一交易！老虎收左投新秀西蒙 藍鳥補強李

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

3凱普勒成洋基外野備案人選

4統一下周公布補償選擇

5老虎藍鳥一換一交易

最新新聞

1

2「野獸」林志傑　明年1月傷癒歸隊

3古德溫、哥倫特加莫巴耶砍77分　勇士東超2連勝

4蘇文儒砍19分　海神賞攻城獅4連敗

5不捨林志傑退休　辛特力：一起打球很難得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

【您的小孩忘了拿】媽媽大隊接力衝太嗨 小孩直接被遺忘XD

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366