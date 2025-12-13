休兵4場回歸還飆不可思議超遠三分球　勇士柯瑞轟39分仍輸球

記者杜奕君／綜合報導

先前因大腿股四頭肌挫傷，導致連續缺陣4場的金州勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry），13日在主場迎戰明尼蘇達灰狼之戰終於回歸上陣。柯瑞賽前就從球員通道前，飆進不可思議跨越全場的超猛三分球，全場更是手感火燙轟下39分、5籃板、5助攻，但勇士此戰防守端表現疲軟，灰狼全場3人得分突破20分大關，最終127比120奪勝。

灰狼此戰一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）缺陣，但柯瑞仍給了這位小老弟兼巴黎奧運隊友十足面子，賽前熱身以及此戰實戰分別穿上艾德華茲個人的第1代及第2代球鞋亮相。

柯瑞此戰傷癒歸隊，賽前熱身就在球員通道要踏入球場的位置，單手甩進飛越整個球場的超神奇三分彈，預告此戰將帶著兇猛火力回歸。

此戰開賽首節柯瑞就獨拿10分，但灰狼靠著迪文琴佐（Donte DiVincenzo）外線加持，加上主力前鋒藍道（Julius Randle）率隊持續緊咬，勇士半場打完僅以兩分領先。

下半場開打後，灰狼一度逆轉超前，不過勇士仍在「咖哩大神」柯瑞壓陣下，3節打完穩住3分領先。

不過末節灰狼群起發揮，一波20比5攻勢逆轉取得雙位數超前，不過柯瑞再次展現扭轉乾坤本領，關鍵三分彈接連命中，一度幫助球隊再次逆轉超前比分。

不過灰狼射手迪文琴佐在終場前28.3秒飆進關鍵三分球，將領先擴大到5分，勇士隨後反撲無力，最終灰狼就以7分帶走勝利。

灰狼此戰以藍道的27分、9籃板、6助攻最佳，戈貝爾（Rudy Gobert）24分、14籃板、2抄截。至於勇士方面，柯瑞勇冠三軍拿下39分、5籃板、5助攻，波斯特（Quinten Post）則有16分進帳。

▲柯瑞傷癒復出飆39分，但球隊仍遭灰狼擊敗。（圖／達志影像／美聯社）