運動部長李洋與瑞典駐台代表相見歡　雙方期許強化交流

▲運動部李洋部長向瑞典駐台代表任荷雅分享運動部願景並獲贈台瑞友好吉祥物。（圖／運動部提供）

▲運動部李洋部長向瑞典駐台代表任荷雅分享運動部願景並獲贈台瑞友好吉祥物。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動部李洋部長於12月3日與瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）會談，雙方就運動外交等議題進行廣泛討論，期許未來有更多的合作，持續強化臺瑞雙邊實質關係。

李洋部長表示，運動部成立後，致力打造全民運動風氣，並支持運動員全方位發展。他指出，台灣的學生運動員在學期間不僅須兼顧課業，也須面對比賽壓力與外界評論。因此政府在培育學生運動員時，除了提供體能與技術訓練資源，更應提供心理支持，協助他們面對各種挑戰。

李部長表示，過去台灣多以獎牌衡量運動價值，但全民參與運動更為重要。臺灣將進入超高齡社會，樂齡族群逐漸成為多項新興運動的主要參與者，而年輕族群的運動參與度也正在增加，形成跨世代互動的良好氣氛。

同時，運動部已成立適應運動司，將協助台灣逾百萬身心障礙者參與運動活動，提升社會共融與身心障礙者的運動參與率，以及提供更多自我實現的機會。

對於國際運動交流，李部長表示，台灣雖在國際空間上相對艱困，但將持續以奧會模式參與國際賽事，並鼓勵退役運動員投入國際組織擔任幹部，為我國在國際發聲。他指出，國際運動合作不僅限於賽事參與，未來歡迎瑞典運動好手來臺交流，透過運動深化雙邊關係。

任荷雅代表感謝李部長的分享，尤其對部長提出運動員全方位培育、心理支持以及全年齡族群運動發展的理念深表認同。她指出，瑞典有相當高比例人口加入運動組織，且女性自小參與足球等運動，運動教育與全民運動普及度高。

她提到，瑞典運動員面臨的心理壓力也是值得關注的議題，國家需提供完整支持。任代表也分享在臺參與世壯運木球比賽的經驗，看到樂齡者積極參與運動深受感動，並期待未來雙方在運動政策有更多交流。

本次雙方交流收穫豐碩，運動部將持續耕耘臺灣瑞典雙方交流，以多元方式互動，從參與、交流及國際賽事等面向，建立更緊密的合作網絡與友誼。

