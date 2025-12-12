運動雲

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

▲富邦勇士林志傑、辛特力、曾文鼎、張宗憲，攻城獅高國豪、布魯斯巫獅、朱雲豪、。（圖／富邦勇士、街口攻城獅提供）

▲富邦勇士有望迎接辛特力回歸。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士「隊史最強洋將」辛特力，日前傳出已經抵台，將回鍋為勇士效力，勇士球團領隊許晉哲11日證實辛特力已經抵台並完成體檢，後續將等待等待FIBA發出與前東家已正式解約之澄清信，接著再申請工作簽，就能正式回歸效力。

身為勇士昔日冠軍3連霸王朝重要成員，辛特力不僅曾兩度拿下總冠軍賽FMVP，也曾拿下PLG職籃年度得分王，可說是聯盟史上最具代表性的洋將之一。

本周辛特力就傳出已經抵台，勇士領隊許晉哲也證實，辛特力已經完成相關體檢，後續就等FIBA發出與前東家已正式解約之澄清信，後續再申請正式工作簽。

許晉哲說明，目前勇士陣中洋將包括古德溫、柏萊特、哥倫特，處在滿編狀態，不過為了因應可能的受傷狀況，加上得分砍將古德溫的合約保障期並非整個賽季，擔心又出現日前飛米突然離隊的狀況，辛特力也多次表達希望返台打球，因此決定給予辛特力加入機會。

勇士總教練吳永仁談到辛特力時則表示，「Mike是一個精神領袖，也是好的球員、好的隊友，我們希望他加入後，能幫助大家更凝聚，不管是訓練或比賽。」吳永仁也強調，「他的身體狀況跟傷勢，我們還要再透過時間來稍微觀察一下。」

辛特力富邦勇士PLG台籃Michael Singletary

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

