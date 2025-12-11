UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

▲UA X EASL正式展開多年合作 為亞洲籃球開啟未來新篇章。（圖／UA提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動品牌UNDER ARMOUR（UA）今宣布與東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）展開多年策略合作，正式進軍亞洲籃球市場。UA將運用自身在運動裝備與性能科技上的優勢，全面支持東超聯賽運作與球員發展，並致力推動從基層到菁英層級的完整籃球培育體系。藉由這項策略合作，將加速籃球運動員成長、強化青年培育、深化球迷體驗，並以共同願景描繪亞洲籃球未來藍圖，期待在國際舞台展現亞洲籃球的競爭力與潛力。

UA亞太區資深副總裁暨董事總經理佩斯翠基（Simon Pestridge）強調，「UA深植運動團隊文化，期望以品牌專業陪伴亞洲籃球蓬勃成長，並展現推動籃球深化、擴大選手發展機會的長期承諾。」

東超是亞洲最具代表性的頂級職業籃球冠軍聯賽，匯聚多國精英隊伍，以國際級製作和競技標準，向全球展現亞洲籃球實力。UA與東超的合作將結合UA全球創新的訓練裝備科技和東超的跨國賽事平台，攜手擴大亞洲籃球的影響力。

東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「與UNDER ARMOUR結盟是推動聯賽持續成長的重要里程碑，UA的全球品牌聲望將協助東超提升亞洲籃球能力，雙方合作也能藉由國際平台宣揚UA品牌理念，共同提升競技高度。」

這次合作涵蓋多項計畫，包括提供東超球員性能支援、深化青年培育、聯合推廣球迷互動活動，以及推動區域基層籃球發展。UA將以高性能裝備和運動科學協助球員在賽場上發揮最佳表現，並與東超共同打造更多元的球迷互動體驗。

此外，雙方將推動基層籃球活動，推出融入亞洲籃球精神的聯名限定商品，促進球迷文化與品牌社群間的連結。UA也將透過UA NEXT計畫參與東超Future Champions青年籃球發展，為不同階段的年輕選手提供專業訓練與完整培育路徑，提升香港及亞洲地區青少年的參與度和長期成長機會。

▲UNDER ARMOUR積極投入亞洲籃球市場，全面支持東超的聯賽運作與球員發展。（圖／UA提供）