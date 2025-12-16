運動雲

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒未來會出現「第二個大谷翔平」嗎？前職棒投手、現任NHK電視台MLB 解說的武田一浩的答案是不會再有。他直言，隨著指定打擊（DH）制度全面推動，「像大谷翔平這樣的球員，未來恐怕不會再出現。」

武田一浩球員時期曾效力日本火腿、大榮（現軟銀）、中日與巨人等 4 支球隊，生涯 15 年累積 89 勝、31 救援，對洋聯與央聯環境都相當熟悉。日媒《Full Count》撰寫武田一浩評論文章，文中他指出，自己一直認為「有 DH 的洋聯比較好看」，而央聯也確定將於 2027 年導入 DH，「對整個棒球界來說是正面的改變。」

武田解釋，過去投手站上打擊區，幾乎等同於一個出局數，「只要這點消失，棒球內容就會有很大的改變。少了一名投手打擊，原本第 9 棒等於變成第 4 棒。」他也提到，全球目前仍讓投手打擊的只剩日本高中棒球、東京六大學與央聯，一旦全面取消，棒球比賽內容與水準勢必產生巨大變化。

不過，他也點出 DH 帶來的另一個現實面，「未來除了道奇的大谷翔平之外，投手幾乎不會再站上打擊區。也就是說，大谷的那些紀錄，將不可能再被打破。」武田更直言：「這已經不是『百年一遇』的等級了，這樣的選手，過去從未出現過。根本不需要再拿貝比・魯斯來比較，我們所有人都是歷史的見證者。這樣的球員，不會再出現了。」

談到日本職棒未來，武田坦言有些憂心。隨著頂尖球星不斷流向大聯盟，日本職棒的樣貌將持續改變，「新明星會一直出現，但像大谷這樣的選手，真的很難再有了。」不過他也肯定洋聯近年進場人數提升、球團經營成功，並提醒即將導入 DH 的央聯，「如果只靠阪神、巨人光環而停滯不前，很可能會被洋聯超越。」

大谷翔平指定打擊日本職棒武田一浩棒球改革



