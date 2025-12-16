台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹日籍洋投吉田一將確定不續約，15日他透過個人社群媒體宣布，新賽季將加入社會人棒球丸韓北日本公司（Maruhan GIVERS），延續棒球生涯。這名曾以首輪之姿踏上職棒舞台的投手坦言，自己始終懷抱著一個目標，「希望能再一次站上都市對抗賽的舞台——東京巨蛋。」

吉田一將2013年選秀會以第1指名加盟歐力士，2016年曾以中繼投手身分在一軍登板54場，成為牛棚重要戰力，但之後出賽機會逐年減少，2021年更是職業生涯首次一軍零出賽，二軍僅登板24場、防禦率7.66，最終遭球團戰力外。

離開日職後，吉田於2022年轉戰獨立聯盟，2024年來到台灣，與台鋼雄鷹簽約，當季出賽15場、防禦率僅0.57，展現壓制力。不過本季表現起伏，出賽13場，戰績3勝6敗、防禦率5.10。吉田一將在台鋼雄鷹二軍總冠軍賽出賽3場，G1先發吞敗、G4後援奪勝後，G5再度登板關門，9局下連飆3K，為球隊守住勝利，成功封王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹確定不續留吉田一將，對此，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示：「吉田一將新球季將不會繼續在台鋼雄鷹效力，球團祝福他返日之後能有好的發展。」

如今選擇回到日本、轉戰社會人棒球，吉田也期待在熟悉的環境中重新證明自己。吉田在IG提到，丸韓GIVERS的館山監督是自己大學時期的學長，過去多年持續指導他進行自主訓練，「能在這樣的環境下，和新團隊一起打造未來，並全力朝都市對抗賽前進，讓我感到非常驕傲。」