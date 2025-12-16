運動雲

>

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

▲吉田一將。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹日籍洋投吉田一將確定不續約，15日他透過個人社群媒體宣布，新賽季將加入社會人棒球丸韓北日本公司（Maruhan GIVERS），延續棒球生涯。這名曾以首輪之姿踏上職棒舞台的投手坦言，自己始終懷抱著一個目標，「希望能再一次站上都市對抗賽的舞台——東京巨蛋。」

吉田一將2013年選秀會以第1指名加盟歐力士，2016年曾以中繼投手身分在一軍登板54場，成為牛棚重要戰力，但之後出賽機會逐年減少，2021年更是職業生涯首次一軍零出賽，二軍僅登板24場、防禦率7.66，最終遭球團戰力外。

離開日職後，吉田於2022年轉戰獨立聯盟，2024年來到台灣，與台鋼雄鷹簽約，當季出賽15場、防禦率僅0.57，展現壓制力。不過本季表現起伏，出賽13場，戰績3勝6敗、防禦率5.10。吉田一將在台鋼雄鷹二軍總冠軍賽出賽3場，G1先發吞敗、G4後援奪勝後，G5再度登板關門，9局下連飆3K，為球隊守住勝利，成功封王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹確定不續留吉田一將，對此，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示：「吉田一將新球季將不會繼續在台鋼雄鷹效力，球團祝福他返日之後能有好的發展。」

如今選擇回到日本、轉戰社會人棒球，吉田也期待在熟悉的環境中重新證明自己。吉田在IG提到，丸韓GIVERS的館山監督是自己大學時期的學長，過去多年持續指導他進行自主訓練，「能在這樣的環境下，和新團隊一起打造未來，並全力朝都市對抗賽前進，讓我感到非常驕傲。」

關鍵字： 吉田一將台鋼雄鷹日本棒球社會人棒球東京巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

熱門新聞

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職名將：第二個大谷翔平不再出現

2美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！

3小葛雷諾參戰WBC　多明尼加曝光

4快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

5新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

最新新聞

1獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

2台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

3峮峮重返台籃　特攻宣告主題周將應援

4猛將重返台籃　夢想家宣告布依德回鍋

5驚悚重摔！　約維奇爆扣不成緊急退場

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366