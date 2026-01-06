情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

▲青焰九尾球員（白衣32號者）疑似情緒失控，將哈雷隊球員（黑衣2號者）推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」4日晚間發生暴力事件，其中成年男子組「青焰九尾隊」對戰國中生為主「桃園哈雷隊」的賽事中，一名28歲的成人選手疑似情緒失控，在與一名國中球員碰撞倒地後，竟直接跨坐在對方身上朝他後腦猛力揮拳，身分曝光後被發現還是前國手。對此，台北市溜冰協會針對該選手處以「終身不提供服務」，他所屬的球隊也遭禁賽一屆。

這場賽事屬於公開B2組別，由國中以上隊員報隊組成，事發於4日7點35分，當時白隊「青焰九尾隊」以2比0暫時領先，在開賽約8分鐘時，兩隊球員在場邊爭球，白隊32號球員疑似不滿肢體接觸，先將黑隊2號球員推倒在地，接下來他不但沒收手，反而整個人跨坐在黑隊2號球員身上，對其後腦勺方向連續揮擊5拳，被攻擊的黑隊2號球員一度倒地不起，送醫後也出現輕微腦震盪的狀況，影片經上傳後馬上引發各界關注。

台北市溜冰協會隨後軒針對施暴的32號球員即日起終身不提供服務，自處分生效日起算 五年內不得提出任何申訴、復權或再審要求，五年期滿後，得視其悔過表現，向本會申請「參賽資格再審」，是否恢復其參賽資格，悉由委員會審議決定，此外他所屬的青焰九尾隊（含成人組隊員）也將被處以禁賽一屆作為處罰，最後台北市溜冰協會也再次強調，會嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，球場暴力絕不姑息，請各隊共同維護運動家精神。

此外，協會稍早更針對本屆賽事「公開組 B-2 組別」之爭議處置，宣布經裁判委員會正式決議，將撤銷青焰九尾隊的第一名成績及相關賽事榮譽。

協會表示此舉是基於捍衛運動精神與公正競技宗旨，不予承認背離品格教育之賽事結果，且該組別冠軍名次將予以從缺，不另行遞補，以確保賽事對球員與家長具備正面教育意義，最後也重申，​賽場榮耀應建立在尊重規則與對手的基礎上，本會將持續致力於維護公平、安全的競技環境。