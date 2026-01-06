運動雲

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

▲里貝拉托（Luis Liberato）。（圖／截自韓華鷹IG）

記者楊舒帆／綜合報導 

前韓華鷹洋砲里貝拉托（Luis Liberato）傳將加盟富邦悍將，為球隊外野火力帶來即戰力補強。他過去在韓職的守備表現同樣獲得肯定，加上已有亞洲職棒經驗，對投手型態具備一定熟悉度，轉戰中職後的表現備受期待。里貝拉托與台鋼雄鷹魔鷹雙洋砲，將開啟2026年中職新話題。

富邦悍將上季外野手整體打擊率僅0.238，為6隊最低，全隊累計15支全壘打也僅高於台鋼雄鷹的12轟，長打率0.336同樣排名倒數第二，僅優於台鋼雄鷹的0.312，外野火力補強需求明顯。

里貝拉托最大的優勢在於穩定的擊球準確度，同時兼具長打能力，曾於2022年在3A單季擊出20支全壘打。轉戰KBO聯盟後，在62場比賽中繳出3成13打擊率、10轟、長打率0.524、OPS0.890的成績，成功證明自身的實力。他並非一味追求全壘打的類型，而是透過水平揮棒製造紮實擊球，憑藉出色的棒速，經常擊出穿越內野防線的強勁平飛安打，同時也具備轉化為長打的能力。

不過值得注意的是在打擊站位上，他特別明顯地站得離本壘板較遠，因此對內角球的應對能力佳，但對外角球則相對吃力。2025年韓國大賽期間，LG 雙子投捕便針對此弱點，頻繁攻擊外角球，讓他系列賽打擊率跌至1成出頭，外角高球的應對仍有改善空間。

守備方面，雖然腳程屬於平均水準，但因判斷力佳、防守範圍廣，鎮守中外野時相當穩定，賽季期間更完成7次助殺，展現良好的臂力與傳球準確度。

此外，從韓職轉戰中職的洋投並不少見，但洋砲案例相對稀少，前一位得追溯至柏納帝那（Roger Bernadina）。他於2017年至2018年效力起亞虎，之後短暫待過日本獨立聯盟，2019年加盟Lamigo桃猿，出賽24場，打擊率0.256、OPS 0.742。

里貝拉托在韓華鷹時期與隊友相處融洽，努力學韓語發音也被稱讚過，在球迷間人氣不錯，性格外放有望迅速融入中職氣氛。

電話：+886-2-5555-6366