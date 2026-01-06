第17屆運動推手獎9日登場　獎座發放創新高、77個單位攜手壯大台灣運動

▲運動部攜手運動推手以運動壯大臺灣。（左起運動部產業及科技司王詔民司長、鄭雅嵐科長）。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

「第17屆運動推手獎」頒獎典禮進入倒數3天，運動部6日宣布，本屆典禮將於1月9日在臺北表演藝術中心球劇場舉行。第17屆推手獎總收件數136件與獲獎數129件（含贊助類108件、推展類21件），企業總贊助運動總金額破新臺幣59億元，共計77個單位獲獎，頒發129座獎座，均創下歷年新高，顯示臺灣運動發展的蓬勃發展。

今年特別值得關注的是，有12家企業首度獲獎，橫跨零售、金融、物流及餐飲等多元領域，包括全家便利商店股份有限公司、精剛精密科技股份有限公司、環球購物中心股份有限公司、新濠建設事業股份有限公司、嘉鎷興業股份有限公司、正新橡膠工業股份有限公司、財團法人頂新和德文教基金會、新竹物流股份有限公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及漢來美食股份有限公司等知名企業，透過多元化贊助模式，企業不僅能落實社會責任，更能攜手選手在國際舞臺發光，共創「運動壯大臺灣」的榮耀時刻。

另外同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎三項獎計7家，包括中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司及臺灣土地銀行股份有限公司等，致力為運動發展扎根，善盡企業社會責任，將運動資源擴及全國各個角落。

運動部表示，本屆「運動推手獎」年度形象影片特別邀請榮獲世界拳擊聯盟年終總決賽金牌的拳擊好手陳念琴擔綱主角。日前釋出的30秒預告短片，細膩呈現選手站上國際舞臺、勇奪佳績背後的艱辛歷程，以及無數「推手」長期默默付出的支持力量；完整版3分鐘影片，將於活動現場首映。

藉由本次形象影片，運動部向長期投入關鍵資源、支持體育發展的企業與個人，表達最深的感謝與敬意，並誠摯邀請社會各界持續關注「體育運動捐贈媒合平臺」（https://sponsor.sports.gov.tw/），透過實質捐贈，共同支持基層運動發展，攜手壯大臺灣運動產業整體能量。

為向所有長期投入運動發展之獲獎單位表達誠摯感謝，典禮當天由We.R特技跆拳表演團震撼開場，中場則邀請第35屆金曲獎原住民語歌手舞思愛（Usay Kawlu）與其弟—現役中華職棒味全龍隊球員拿莫．伊漾驚喜合體，透過歌聲與職棒精神的對話，傳遞溫柔而熱血的感謝力量，為全場帶來一段溫柔又熱血的感動時刻。

第17屆運動推手獎表揚典禮將透過緯來精采台MOD、緯來體育台官方臉書、運動部官方臉書及「動滋Sports」Youtube頻道全程直播，誠摯邀請國人線上觀賞，共同見證運動推手的榮耀時刻。