鎖定3/6對台灣首戰！日本隊守護神大勢全力備戰

▲日本武士守護神大勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

入選第6屆世界棒球經典賽（WBC）日本代表的讀賣巨人投手大勢，5日在巨人二軍球場正式投入備戰，這也是他在確定入選日本隊後，首次於公開場合現身。日本隊將於3月6日迎來本屆WBC首戰，對手為台灣，大勢也逐步將調整重心對準賽事節奏。

當天進行傳接球練習時，大勢狀況不俗，速球威力十足。隊友高梨雄平、堀田賢慎直言「已經準備好了」、「狀態很好」。大勢表示，由於WBC開打時間較早，因此今年的調整進度也相對提前，「希望能在比賽時把表現穩定發揮出來。」

距離3月6日的首戰約剩60天，大勢透露，休賽季期間也持續進行訓練，為國際賽做準備。日本隊總教練井端弘和日前曾表示，大勢是「可以交付8、9局的投手」，對此，大勢坦言仍有需要反省的地方。

他提到去年11月的強化賽對韓國之戰，當時在9局、一分領先的情況下，被擊出追平全壘打。「那場比賽以遺憾的方式結束，對自己來說也有反省。」大勢表示，希望這次能在WBC舞台上，以實際表現回應教練團的期待，「最重要的是能確實成為球隊的力量。」

回顧2023年WBC，大勢曾在多場關鍵戰役中登板，並完成無失分任務，成為日本奪冠過程中的一員。對於再次站上WBC舞台，他表示，希望能從與大谷翔平、菊池雄星等投手並肩作戰的過程中，持續吸收經驗。

隨著賽事接近，大勢也將逐步調整狀態，迎接3月6日對台灣的WBC首戰。

他在2024年世界12強棒球賽曾於冠軍戰第9局登板對戰台灣，雖被台灣隊長陳傑憲敲出安打上壘，但仍成功守成，完成1局無失分。整屆12強賽共出賽4場，收下2次救援成功；其中兩度面對台灣合計投2局未失分，僅被敲出1支安打，並送出2次三振。