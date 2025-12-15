新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

▲彰化縣潘唯峰。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，彰化縣以9比2擊敗韓國首爾隊，先發投手潘唯峰主投5局無安打，狂飆9次三振，成功壓制對手打線。

彰化縣在5局上兩出局後展開攻勢，吳宇哲敲出二壘安打，葉承智擊出內野安打，趙全祐再掃出三壘安打，一舉攻下2分；7局上更把握對方控球不穩，靠著5次保送與1次失誤單局狂灌7分，奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘唯峰直到6局上無人出局投出保送後退場，主投5局飆出9K，失1分非責失分。以側投球路壓制對手，總教練林健傑表示，「這是他原本就該有的水準，不過球速沒有完全發揮，至少控球表現不錯。他之前可以投到130公里左右，今天大約在120公里出頭。」至於打擊方面，林健傑指出，球隊自黑豹旗以來陷入低潮，此役特別提醒選手確實擊球，至少要把球打得強勁。

潘唯峰透露，這是他生涯投過最長局數的無安打表現，「當下沒有去想太多，就是一直丟就對了，直到快被換下來才發現是無安打。」對於教練提醒的控球問題，他也自省表示，「還可以再更好，有些壞球不應該投出來。」原本預期韓國打線會敲出不少安打，他坦言，「他們的打擊和我想像中不太一樣。」

目前就讀高一的潘唯峰，設定目標希望球速提升至135公里，畢業前挑戰145公里，並以職棒為目標，若有機會挑戰大聯盟更是夢想。

韓國首爾隊由5所高中組成聯隊，部分球員因考試因素未能來台。談到本場比賽表現，教練鄭鐘閏表示，「球員從下個月才會開始冬季訓練，目前整體狀態仍在低點，預計從1月起逐步提升。」至於對潘唯峰的側投印象，球員們一致認為他投得很好，節奏相當難掌握。

鄭鐘閏也補充，目前高中層級的側投投手已較為少見，多數仍以上肩投法為主，頂多每支球隊只有一位側投。他也認為，這樣的趨勢與電子好球帶（ABS）對側投較不利，確實存在一定關聯性。