有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大開季率隊打出耀眼戰績。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季開打至今，衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆在前24場比賽狂取23勝1敗，戰績於全聯盟獨走。目前擔任球評工作的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）近日就在節目上表示，「雷霆本賽季很可能打出『80勝2敗』的成績，超越金州勇士史上最強的單季73勝9敗，我對此深信不疑。」

上賽季在王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，順利拿下球隊改隊名為雷霆之後首冠，吉爾吉斯-亞歷山大也一舉拿下年度MVP、總冠軍賽MVP雙料殊榮。

本季開打後，雷霆表現更是勢如破竹，即便不斷遇到先發主力傷病問題，但至今24戰只輸1場，近期更是狂掃15連勝，在聯盟戰績穩居龍頭。

名球評柏金斯近日就在一檔podcast節目中表示，「雷霆本季可能打出80勝2敗的戰績，當年勇士的單季73勝紀錄，雷霆本季一定能夠打破，我對此深信不疑。」

目前雷霆除了戰績全聯盟獨走，領先西區第2名的洛杉磯湖人勝差更高達5.5場，目前球隊整體狀態可說是相當火燙。