當代「紐約之王」！　布朗森神紀錄比肩尼克傳奇尤英、安東尼

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克10日在「NBA盃」以117比101大勝多倫多暴龍，順利取得最終4強門票，將和奧蘭多魔術爭取東區唯一的決賽資格。尼明星控衛布朗森（Jalen Brunson）以高達68.4%命中率，砍下全場最高35分，更讓他成為隊史兩大傳奇球星尤英（Patrick Ewing）以及「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之外，隊史第3多能砍下單場30分（至今共87場）好手。

尼克今日作客暴龍主場，雙方爭取東區最後一張NBA盃4強門票。開賽尼克一度陷入落後苦戰，但布朗森展現一哥架勢，單節猛轟20分幫助球隊緊咬不放，隨後尼克更掌握對手次節攻勢大當機狀況一舉超前，最終在布朗森19投13中砍下35分、3籃板、4助攻的強勢表現下，領軍奪得NBA盃4強門票，也收下近期一波4連勝。

布朗森近3戰場均能攻下32.7分、2.3籃板、5.7助攻，整體三分球命中率高達52%，尼克總教練布朗（Mike Brown）就表示，「在客場出賽，首節開局我們就打得很艱困，但就是靠著布朗森挺了過來。」

連同此戰在內，布朗森本季已經第12次單場個人得分至少達到30分，在尼克生涯4季也多達87場，隊史僅次於尤英、安東尼，排名隊史第3多。

▲尼克布朗森狂飆35分，率隊闖入NBA盃最終4強 。（圖／路透）