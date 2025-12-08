快訊／「中國約基奇」NBA首度先發　楊瀚森秀爆扣砍4分5籃板

記者杜奕君／綜合報導

本賽季以首輪第16順位「黑馬」之姿加入波特蘭拓荒者，投身世界籃球最高殿堂NBA的「中國約基奇」楊瀚森，8日終於迎來本季首度先發，在客場對上曼菲斯灰熊之戰以先發中鋒身分上陣，全場出賽19分13秒，5投2中拿下4分、5籃板、2助攻，可惜拓荒者最終以96比119慘敗收場。

拓荒者近期在禁區陣容面臨不小傷兵問題，包括主戰長人克林根（Donovan Clingan）以及防守悍將威廉斯（Robert Williams III）都因傷無法上陣，也讓本季剛剛入隊的菜鳥中國長人楊瀚森，有了本季首度先發的機會。

在此之前，楊瀚森本季出賽12場都以替補身分上陣，場均僅有6分45秒的出賽時間，能貢獻2.5分、1.5籃板。

今日楊瀚森在對上灰熊之戰先發出賽，不過上半場受限犯規過多老毛病，僅打8分鐘就苦吞4犯，沒有任何得分，僅有1籃板進帳，球隊也陷入20分大幅落後。

不過下半場楊瀚森總算回神，第3節連續送出兩次助攻，拓荒者一度追到僅6分差距。

末節楊瀚森更是得分開張，開局就掌握機會單打上演爆扣戲碼，隨後又是禁區勾射得手，又讓球隊咬著10分落後差距，不過隨後楊瀚森一次再度持球單打，遭灰熊伊迪（Zach Edey）擊中臉部痛苦倒地，但裁判仍示意比賽進行，讓拓荒者主帥大為光火吞下技術犯規。灰熊此時又展現強大團隊戰力，7人得分達雙位數的優勢火力加持，最終以23分之差捍衛主場勝利。

楊瀚森本季首度先發上陣，共出賽19分13秒，5投2中拿下4分、5籃板、2助攻，值得一提的是，全場正負值為全隊次佳的「+2」，但拓荒者最終仍吞下2連敗，目前9勝15敗排在西區第10位。

▲「中國約基奇」楊瀚森首度在NBA先發，攻下4分、5籃板、2助攻。（圖／達志影像／美聯社）