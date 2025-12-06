砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊6日作客亞特蘭大老鷹，金塊在王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）砍下40分、9籃板、8助攻的強勢表現，率隊上演大逆轉以134比133贏球。也讓老鷹主力前鋒強森（Jalen Johnson）的21分、18籃板、16助攻超狂神獸級大三元紀錄，仍以悲情吞敗收場。

老鷹此戰強森展現全能身手，上半場打完就攻下11分、10籃板、12助攻的大三元表現，不僅率隊以73比54大幅領先金塊，強森更成為自有「Play-by-Play」紀錄以來，繼約基奇、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）與唐西奇（Luka Doncic）之後，史上第5位上半場打完又拿下大三元好手。

但金塊下半場火力全開，約基奇第3節7投7中狂轟19分，加上末節金塊射手群外線頻頻開火，金塊上演19分大逆轉，最終1分之差攻破老鷹主場。

約基奇全場26投13中，砍下40分、9籃板、8助攻，外帶抄截、阻攻各1次，主控莫瑞（Jamal Murray）23分、5籃板、12助攻、2抄截。

老鷹方面，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）拿到全隊最高30分，強森21分、18籃板、16助攻，波辛基斯（Kristaps Porzingis）25分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）15分、3籃板、8助攻、2抄截。

▲老鷹強森寫下超級大三元紀錄，但球隊仍遭逆轉1分吞敗。（圖／達志影像／美聯社）