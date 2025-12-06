運動雲

>

中華奧會主席改選　蔡家福當選、陳美燕成史上首位女性副主席

▲中華奧會主席改選，蔡家福順利當選成為新任主席。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華奧會主席改選，蔡家福（右4）順利當選成為新任主席。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華民國奧林匹克委員會6日進行第14屆主席改選，由現任副主席蔡家福同額競選，並正式當選，接棒現任主席林鴻道，成為未來中華奧會新任掌舵手。蔡家福強調，「當選是責任的開始！將爭取2029世界全民運動會的年會在台北舉行，也希望以運動來凝聚台灣人民的情感，發揮運動的精神，堅持奧會的自主性。」

現任中華奧會主席林鴻道連續3屆期滿即將交棒，先前就傳出可能有副主席蔡家福接棒，今日改選蔡家福在76票當中拿到75票，順利出線將展開4年任期，成為奧會第14屆主席當選人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡家福表示，「我個人非常感謝今天出席中華奧會委員們幾乎全體支持我當選中華奧會主席。這是一個非常重大的責任。我記得林鴻道主席鼓勵我競選時提到，擔任這個職位，第一個就是要承擔責任，為中華民國體育運動的推展，付出最大的專業能力和最大的責任。我相信，當選是責任的開始。」

蔡家福也強調，第14屆奧會委員將有幾個重要特色，包括重視性別平等，有史上首位女性副主席陳美燕，另外包括郭婞淳和陳怡安兩位奧運金牌得主，也擔任我們的執行委員，女性執行委員與委員的比例幾乎提高到三成以上。

其二為「運動員為核心」，在新當選的 76 位委員中，幾乎快有一半都是以運動員相關的核心為主。

另外，除了在亞奧運和國際競賽中精進提升，爭取最好的成績外，我們也會積極投入在全世界奧會和亞運各體育領域的交流，希望爭取2029年國際奧會世界全民運動會的年會在台北舉行。

▲中華奧會主席改選，蔡家福順利當選成為新任主席。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華奧會主席林鴻道任期屆滿，今日選出新任主席蔡家福成為奧會新任掌舵手。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 蔡家福中華奧會林鴻道奧會主席

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「鄉村曼巴」里夫斯砍36分8助攻白搭　湖人慘輸塞爾提克21分

「鄉村曼巴」里夫斯砍36分8助攻白搭　湖人慘輸塞爾提克21分

最強小天！　周天成入圍BWF年度最佳男單選手

最強小天！　周天成入圍BWF年度最佳男單選手

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

湖人詹皇再度缺陣　連21季入選年度最佳陣容紀錄岌岌可危

湖人詹皇再度缺陣　連21季入選年度最佳陣容紀錄岌岌可危

先發砍14分卻受傷退場　攻城獅狀元劉丞勳仍謝球迷力挺

先發砍14分卻受傷退場　攻城獅狀元劉丞勳仍謝球迷力挺

73秒砍7分！率隊上演18分逆轉勝　洛夫頓賽後也自稱出色

73秒砍7分！率隊上演18分逆轉勝　洛夫頓賽後也自稱出色

快訊／超神！「73秒砍7分」　洛夫頓飆分秀率戰神逆轉勝

快訊／超神！「73秒砍7分」　洛夫頓飆分秀率戰神逆轉勝

PLG職籃下季改40分鐘賽制　TPBL職籃表態「不想倉促上路」

PLG職籃下季改40分鐘賽制　TPBL職籃表態「不想倉促上路」

快訊／高國豪9月遭起訴卻12月才停賽？　TPBL職籃：溝通上的誤差

快訊／高國豪9月遭起訴卻12月才停賽？　TPBL職籃：溝通上的誤差

戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

熱門新聞

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

2林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回

3湖人勇士都想搶字母哥！格林被納入包裹

4林岱安7年5600萬空降中職第8大約

5遭快艇拋棄　控衛之神保羅首曝心聲

最新新聞

1味全龍陪伴孩子在故事中勇敢追夢

2張育成棒球營被問與陳傑憲誰比較強

3鄭宗哲：李灝宇進40人不意外！

421分18籃板16助攻　老鷹強森超級大三元

5張育成100％準備好參戰2026WBC

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

【奪命十秒】女騎士出停車場切車道　10秒後遭大貨車輾亡

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366