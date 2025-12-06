中華奧會主席改選　蔡家福當選、陳美燕成史上首位女性副主席

▲中華奧會主席改選，蔡家福（右4）順利當選成為新任主席。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華民國奧林匹克委員會6日進行第14屆主席改選，由現任副主席蔡家福同額競選，並正式當選，接棒現任主席林鴻道，成為未來中華奧會新任掌舵手。蔡家福強調，「當選是責任的開始！將爭取2029世界全民運動會的年會在台北舉行，也希望以運動來凝聚台灣人民的情感，發揮運動的精神，堅持奧會的自主性。」

現任中華奧會主席林鴻道連續3屆期滿即將交棒，先前就傳出可能有副主席蔡家福接棒，今日改選蔡家福在76票當中拿到75票，順利出線將展開4年任期，成為奧會第14屆主席當選人。

蔡家福表示，「我個人非常感謝今天出席中華奧會委員們幾乎全體支持我當選中華奧會主席。這是一個非常重大的責任。我記得林鴻道主席鼓勵我競選時提到，擔任這個職位，第一個就是要承擔責任，為中華民國體育運動的推展，付出最大的專業能力和最大的責任。我相信，當選是責任的開始。」

蔡家福也強調，第14屆奧會委員將有幾個重要特色，包括重視性別平等，有史上首位女性副主席陳美燕，另外包括郭婞淳和陳怡安兩位奧運金牌得主，也擔任我們的執行委員，女性執行委員與委員的比例幾乎提高到三成以上。

其二為「運動員為核心」，在新當選的 76 位委員中，幾乎快有一半都是以運動員相關的核心為主。

另外，除了在亞奧運和國際競賽中精進提升，爭取最好的成績外，我們也會積極投入在全世界奧會和亞運各體育領域的交流，希望爭取2029年國際奧會世界全民運動會的年會在台北舉行。

▲中華奧會主席林鴻道任期屆滿，今日選出新任主席蔡家福成為奧會新任掌舵手。（圖／記者杜奕君攝）