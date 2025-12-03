戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

▲黑色聖誕點亮冬夜！台北戰神《Merry ChristMARS》今晚一起感受派對能量。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神攜手台新銀行舉辦《Merry ChristMARS》黑色聖誕派對於今日正式登場！以戰神代表色「無懼黑」呈現獨特的聖誕風格，和平籃球館入口的戰神聖誕樹搭配燈飾、紅銀聖誕球與戰神布置，每日 17:00 準時點燈，成為近期戰友們必拍的冬季景點。Taishin Wonders賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照，女神菲菲、Mika都大讚好酷又好看。

場內則以黑銀氣球、燈串與節慶小物營造濃厚氛圍，戰友進場還可獲得聖誕限定香氛片，替生活中增添一份香香的儀式感，今晚就跟著 Taishin Wonders 一起為戰神加油，開啟黑色聖誕的派對模式。

Taishin Wonders賽前特別與戰神聖誕樹快閃合照，第一次看到全黑色系的聖誕樹的菲菲直呼「好酷」，夜晚點燈後更顯浪漫，Mika 也笑說：「怎麼拍都很好看。」推薦戰友一定要來拍照打卡，留下今年最具特色的黑色聖誕回憶。

場內也有許多互動活動，其中放大版人生四格拍貼機最受關注，凡於戰神裝備局消費滿額 666 元即可獲得限量拍照券，留下進場回憶並帶走超大張拍貼照片，可愛又具收藏感。

Taishin Wonders 黑黑興奮的說，「去韓國的時候沒拍到，沒想到可以在主場拍。」小小戰神遊樂場則推出聖誕限定手作活動，戰友可親手製作專屬的聖誕髮箍，成為場內最亮眼又最應景的聖誕裝扮。

本週末 12/6、12/7 加碼舉行「聖誕交換禮物」活動，球員與 Taishin Wonders 親自準備驚喜小物，陪伴戰友提前迎接聖誕佳節，賽前還有DJ 以全新編曲演繹經典聖誕歌曲，讓戰友一入場就能感受熱鬧節奏。