力抗渡邊雄太收穫多　雷蒙恩發豪語：要成為台灣可以倚靠的球員

▲雷蒙恩喊話未來希望成為中華隊可以倚靠的球員。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

1日才剛剛結束在台灣主場對上日本男籃的世界盃亞洲區資格賽，中華隊國手雷蒙恩休息不到48小時，3日就回歸母隊台北台新戰神，在今日復賽的TPBL職籃主場賽事交手新竹御嵿攻城獅。在主場對上日本之戰替補貢獻8分、3籃板、2助攻，還有一次強勢切入吃掉日本一哥渡邊雄太的精彩美技，雷蒙恩發出豪語表示，「希望再有機會幫助中華隊，成為台灣可以倚靠的球員！」

此次雷蒙恩再度入選中華隊16人國手名單，且在世界盃資格賽首輪對上日本的客場、主場賽事都獲得登錄上陣。

首戰在客場出賽，雷蒙恩整體表現不佳，替補出賽13分鐘僅有2分、1籃板還發生2次失誤，但前天回到主場，雷蒙恩整體表現明顯有所提升，替補出賽9分鐘就高效率進帳8分、3籃板、2助攻表現不俗。

今日賽前接受訪問，雷蒙恩笑說，「第一場比賽，我覺得我們沒準備好，首戰不知道我的工作是什麼，在場上會猶豫，第二戰開打之前跟教練討論，也更了解對手的打法。」

雷蒙恩坦言，「知道自己首戰表現不佳，打得不好也會想太多，但我告訴自己不能想太多，一切交給上帝，好好打台灣主場的比賽。」

在主場對上日本之戰，雷蒙恩和日本男籃一哥渡邊雄太對位，他表示，「看到渡邊雄太要守我，我很興奮，可以跟這麼好的球員打，我相信我自己，我一定會再進步，希望再有機會幫助中華隊，成為台灣可以倚靠的球員。」

雷蒙恩也透露，「中華男籃總教練圖齊也告訴我，回到母隊要更有想法，思考每天的訓練能帶來什麼進步，成為一位更強的球員。」

▲雷蒙恩今日馬不停蹄回到母隊台北台新戰神出賽。（圖／記者李毓康攝）