運動雲

>

力抗渡邊雄太收穫多　雷蒙恩發豪語：要成為台灣可以倚靠的球員

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

▲雷蒙恩喊話未來希望成為中華隊可以倚靠的球員。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

1日才剛剛結束在台灣主場對上日本男籃的世界盃亞洲區資格賽，中華隊國手雷蒙恩休息不到48小時，3日就回歸母隊台北台新戰神，在今日復賽的TPBL職籃主場賽事交手新竹御嵿攻城獅。在主場對上日本之戰替補貢獻8分、3籃板、2助攻，還有一次強勢切入吃掉日本一哥渡邊雄太的精彩美技，雷蒙恩發出豪語表示，「希望再有機會幫助中華隊，成為台灣可以倚靠的球員！」

此次雷蒙恩再度入選中華隊16人國手名單，且在世界盃資格賽首輪對上日本的客場、主場賽事都獲得登錄上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首戰在客場出賽，雷蒙恩整體表現不佳，替補出賽13分鐘僅有2分、1籃板還發生2次失誤，但前天回到主場，雷蒙恩整體表現明顯有所提升，替補出賽9分鐘就高效率進帳8分、3籃板、2助攻表現不俗。

今日賽前接受訪問，雷蒙恩笑說，「第一場比賽，我覺得我們沒準備好，首戰不知道我的工作是什麼，在場上會猶豫，第二戰開打之前跟教練討論，也更了解對手的打法。」

雷蒙恩坦言，「知道自己首戰表現不佳，打得不好也會想太多，但我告訴自己不能想太多，一切交給上帝，好好打台灣主場的比賽。」

在主場對上日本之戰，雷蒙恩和日本男籃一哥渡邊雄太對位，他表示，「看到渡邊雄太要守我，我很興奮，可以跟這麼好的球員打，我相信我自己，我一定會再進步，希望再有機會幫助中華隊，成為台灣可以倚靠的球員。」

雷蒙恩也透露，「中華男籃總教練圖齊也告訴我，回到母隊要更有想法，思考每天的訓練能帶來什麼進步，成為一位更強的球員。」

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

▲雷蒙恩今日馬不停蹄回到母隊台北台新戰神出賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 雷蒙恩中華隊中華男籃日本男籃渡邊雄太台北戰神台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高國豪停賽仍照常訓練　攻城獅總經理張樹人：他心情未受影響

高國豪停賽仍照常訓練　攻城獅總經理張樹人：他心情未受影響

快訊／曾祥鈞有望「解凍」！　許晉哲掛保證：一定給更多上場時間

快訊／曾祥鈞有望「解凍」！　許晉哲掛保證：一定給更多上場時間

盧峻翔拚旅外？　「台灣飛人」陳信安：先問目的是什麼

盧峻翔拚旅外？　「台灣飛人」陳信安：先問目的是什麼

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

失業中！「休賽季之王」西蒙斯喊話　免費也願回七六人打球

失業中！「休賽季之王」西蒙斯喊話　免費也願回七六人打球

TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

【這睡姿太猛！】兒子坐推車上睡超熟　臉卡推桿當安全扣用XD

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2快艇震撼操作！與控球之神保羅解約

3PLG職籃宣布　下季改4節40分鐘制

4高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

5馬鋼遭戰力外　北部複數球隊有興趣

最新新聞

1改40分鐘賽制？　TPBL：不想倉促上路

2山林再見勝、海洋擊退龍頭社會人

3高國豪9月起訴12月停賽　TPBL：溝通誤差

4申皓瑋表弟號稱「東體小辣椒」

5薛和坤滿貫彈高苑分組第一晉級

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366