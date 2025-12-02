運動雲

>

TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

▲TPBL職籃推出聖誕企劃，由7隊球星獻唱經典金曲作公益。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃推出聖誕企劃，由7隊球星獻唱經典金曲作公益。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

聖誕佳節將至，TPBL特別推出「All I Want For Christmas Is You」聖誕歌曲，並搭配年度公益義賣活動，將溫暖與歡樂傳遞給球迷與社會大眾。

今年的聖誕歌曲由七隊球員輪番獻唱，各隊皆派出三位代表，並各自留下最具特色的洋將開金口，包括戰神的洛夫頓、特攻的飛克、國王的桑尼、雲豹的克羅馬、攻城獅的克雷格、夢想家的霍爾曼，以及海神的克力斯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其餘本土球員則將在 12 月 25 日正式釋出的影片中揭曉，球迷可透過完整影像欣賞各隊球員難得的歌唱實力與節慶魅力。七隊齊聚，用歌聲串連彼此，以滿滿節日氛圍陪伴球迷過聖誕。

歌曲將於12月25日中午在官方YouTube及Instagram同步上線，搭配球員翻唱畫面，帶給球迷最暖心的聖誕驚喜。

除了音樂企劃，TPBL也將於12月18日在官方節目 HOTTAKES結束後舉辦直播義賣活動，並於當天公告競標方式。每隊將提供球員的珍貴二手物品，或具有紀念意義的物件。義賣所得將全數捐助給巴克幫、至善社會福利基金會、家扶基金會及勵馨基金會，邀請球迷一起用行動溫暖更多人。

TPBL會長莊瑞雄表示，「聖誕節是充滿希望與愛的時刻，我們希望透過這次音樂與義賣活動，把溫暖送給更多需要的人。也誠摯邀請所有球迷加入我們的公益行列，一起將愛延伸，讓這個聖誕更加有意義。」

TPBL期望透過這次聖誕企劃，將Nothing but love, All about Christmas的精神落實在每個人心中，並讓籃球與愛的力量交織，成為節日最亮眼的風景。

關鍵字： TPBL聖誕公益義賣All I Want For Christmas Is You

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」　球團：網路謠言不予回應

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

2高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

3高志綱遭爆婚外情　球團：最重開除

4高志綱傳婚外情！與林倪安對話曝

5高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

最新新聞

1TPBL聖誕企劃　球星唱歌公益義賣

2聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰說讚

3「平鎮校草」張宥鈞演12強冠軍

4方鉦緯滿貫砲　大理逆轉秀分組第一

5高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366