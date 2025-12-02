TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

▲TPBL職籃推出聖誕企劃，由7隊球星獻唱經典金曲作公益。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

聖誕佳節將至，TPBL特別推出「All I Want For Christmas Is You」聖誕歌曲，並搭配年度公益義賣活動，將溫暖與歡樂傳遞給球迷與社會大眾。

今年的聖誕歌曲由七隊球員輪番獻唱，各隊皆派出三位代表，並各自留下最具特色的洋將開金口，包括戰神的洛夫頓、特攻的飛克、國王的桑尼、雲豹的克羅馬、攻城獅的克雷格、夢想家的霍爾曼，以及海神的克力斯。

其餘本土球員則將在 12 月 25 日正式釋出的影片中揭曉，球迷可透過完整影像欣賞各隊球員難得的歌唱實力與節慶魅力。七隊齊聚，用歌聲串連彼此，以滿滿節日氛圍陪伴球迷過聖誕。

歌曲將於12月25日中午在官方YouTube及Instagram同步上線，搭配球員翻唱畫面，帶給球迷最暖心的聖誕驚喜。

除了音樂企劃，TPBL也將於12月18日在官方節目 HOTTAKES結束後舉辦直播義賣活動，並於當天公告競標方式。每隊將提供球員的珍貴二手物品，或具有紀念意義的物件。義賣所得將全數捐助給巴克幫、至善社會福利基金會、家扶基金會及勵馨基金會，邀請球迷一起用行動溫暖更多人。

TPBL會長莊瑞雄表示，「聖誕節是充滿希望與愛的時刻，我們希望透過這次音樂與義賣活動，把溫暖送給更多需要的人。也誠摯邀請所有球迷加入我們的公益行列，一起將愛延伸，讓這個聖誕更加有意義。」

TPBL期望透過這次聖誕企劃，將Nothing but love, All about Christmas的精神落實在每個人心中，並讓籃球與愛的力量交織，成為節日最亮眼的風景。