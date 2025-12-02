運動雲

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

▲2025年東京第25屆達福林匹克運動會返國餐會，由保齡球女子團體賽金牌選手張堯茜(左)、王玉琴(右)致贈大會吉祥物予行政院卓榮泰院長(中)。（圖／運動部提供）

▲2025年東京聽奧返國餐會，由保齡球女團金牌選手張堯茜(左)、王玉琴(右)致贈大會吉祥物予行政院長卓榮泰。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）圓滿落幕，行政院於12月2日特別舉辦代表團返國感恩餐會，向選手們的傑出表現及後勤團隊的辛勤付出表達慰勉。卓榮泰院長、運動部李洋部長、政務次長鄭世忠、代表團林昭穎團長與總領隊趙玉平等皆親自出席，感謝所有參賽選手、教練與支援人員的努力，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

卓榮泰院長以「歡迎回家」溫暖問候代表團，表示每一位成員的付出，讓台灣充滿希望，也讓世界看見台灣。他特別向選手、教練、醫療防護、手語翻譯及籌備團隊致上最高敬意，感謝大家的支持與陪伴，讓選手們能無後顧之憂全力以赴。卓院長分享返國影片中「一切的努力，不是為了誰的掌聲」這句話，深受感動，並肯定選手們堅韌不拔的精神，為國家爭取榮耀，成為全體國人的驕傲。

卓院長也感謝運動部李洋部長自9月9日上任後積極推動全民運動和國際競技，將「適應運動」納入重要政策，落實運動平權。政府透過規則、場地與設備調整，讓每個人都能享受運動的樂趣與自信。行政院將持續支持運動部，從訓練環境、科學支援、人力到經費，打造堅實後盾，期望選手們在場上發揮所長，也能回到社區、校園引領更多民眾參與，讓運動成為台灣生活的一部分。

活動中，保齡球女子團體賽金牌得主張堯茜與王玉琴特別將本屆吉祥物贈送給院長，男子桌球隊王顗翔、楊榮宗、盧仕杰及郭岳東也贈送簽名團旗，感謝行政院的支持。現場氣氛熱烈，大家共同勉勵選手未來持續為國爭光，讓世界看見台灣的運動實力。

運動部補充，今年9月9日正式成立並設置「適應運動司」，在賴清德總統與行政院支持下，推動運動平權邁出重要一步。政府不僅提升訓練環境與資源，更強調每位選手都能公平競爭、每個孩子都有參與運動的權利，讓運動成為改變生命的力量。未來將持續加強訓練、科學、醫療防護、心理輔導、營養照護及生活支持，全力協助運動員發揮最佳表現。

▲行政院卓榮泰院長及與會貴賓共同舉杯感謝2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團選手、教練及後勤支援團隊的努力。（圖／運動部提供）

關鍵字： 聽奧卓榮泰

