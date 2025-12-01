運動雲

>

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊「罰錯人」遭日本男籃抓到，導致盧峻翔兩罰俱中不算。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃1日回到主場進行世界盃男籃亞洲區資格賽第2戰，經過40分鐘激戰仍以7分之差惜敗，但此戰終場前4分40秒，中華男籃卻出現「罰球錯人」盧峻翔兩罰俱中，卻因為原本該由高柏鎧執行罰球，導致2分遭到沒收。賽後中華隊總教練圖齊直言，「裁判有職責要確認罰球者是誰！」

前3節打完都還與對手日本戰成平手，中華隊在末節氣力放盡，最終以7分敗北，此次世界盃資格賽首輪兩戰皆以吞敗收場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此戰末節剩下4分40秒，卻出現另類插曲，中華隊盧峻翔執行兩罰俱中後，日本隊陣營卻提出抗議，質疑遭犯規站上罰球線者並非盧峻翔，此戰執法裁判在經過確認後，認定應該站上罰球線執行罰球的選手為高柏鎧，因此中華隊兩分遭到沒收。

針對此罕見狀況，中華男籃主帥圖齊賽後有話要說，他表示，圖齊表示，「裁判有職責要確認罰球者是誰，他們吹了犯規，我們不知道是誰，我們照著裁判的吹判讓球員站上罰球線，如果有錯誤，他們應該在罰球前就更正，不是罰完之後才去確認，這不是我們的責任，我們不知道裁判是吹判哪位球員獲得犯規。」

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊總教練圖奇。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃主帥圖齊認為罰錯人事件裁判要負責。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊圖齊罰球盧峻翔高柏鎧台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

U19籃球聯盟安康國中惜敗錦和　團隊氣氛成最大收穫

U19籃球聯盟安康國中惜敗錦和　團隊氣氛成最大收穫

盧廣仲幹話KPI GET　上次簽唱會...是上次XD

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍外籍教練團大幅調整　首席林瑋恩等3人也傳不續約

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

4味全龍大刀闊斧重整教練團

5徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

最新新聞

1罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

2擺脫失誤王質疑　盧峻翔抗日狂飆19分

3富樫勇樹末節控場領勝　主帥也說讚

4高國輝率4悍將赴美進修團出發曝最大期待

5中華男籃激戰日本　拚出全力7分惜敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366