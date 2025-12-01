「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

▲中華隊「罰錯人」遭日本男籃抓到，導致盧峻翔兩罰俱中不算。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃1日回到主場進行世界盃男籃亞洲區資格賽第2戰，經過40分鐘激戰仍以7分之差惜敗，但此戰終場前4分40秒，中華男籃卻出現「罰球錯人」盧峻翔兩罰俱中，卻因為原本該由高柏鎧執行罰球，導致2分遭到沒收。賽後中華隊總教練圖齊直言，「裁判有職責要確認罰球者是誰！」

前3節打完都還與對手日本戰成平手，中華隊在末節氣力放盡，最終以7分敗北，此次世界盃資格賽首輪兩戰皆以吞敗收場。

不過此戰末節剩下4分40秒，卻出現另類插曲，中華隊盧峻翔執行兩罰俱中後，日本隊陣營卻提出抗議，質疑遭犯規站上罰球線者並非盧峻翔，此戰執法裁判在經過確認後，認定應該站上罰球線執行罰球的選手為高柏鎧，因此中華隊兩分遭到沒收。

針對此罕見狀況，中華男籃主帥圖齊賽後有話要說，他表示，圖齊表示，「裁判有職責要確認罰球者是誰，他們吹了犯規，我們不知道是誰，我們照著裁判的吹判讓球員站上罰球線，如果有錯誤，他們應該在罰球前就更正，不是罰完之後才去確認，這不是我們的責任，我們不知道裁判是吹判哪位球員獲得犯規。」

▲中華男籃主帥圖齊認為罰錯人事件裁判要負責。（圖／記者李毓康攝）