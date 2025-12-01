運動雲

U19籃球聯盟安康國中惜敗錦和　團隊氣氛成最大收穫

▲安康劉承宥（中）在中圈附近幫忙策應、劉承宥（中）只要拿球就是包夾甚至三夾。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲安康劉承宥（中）在中圈附近幫忙策應。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會舉辦的U19籃球聯盟30日於和平國小展開U15組2A賽事，JHBL勁旅安康國中與錦和國中正面對決。雖然安康以七年級生為主，最終以30比44不敵錦和，但全隊展現積極合作，保持良好競爭力。

錦和國中此役主打八年級生，在身高和體能上都占據明顯優勢，開局便打出一波11比2，迅速將分差拉大至19分。進入下半場後，安康逐漸適應比賽節奏，182公分高的中鋒劉承宥多次策動進攻，加上全場壓迫防守奏效，替補球員如岳翔駒等也有亮眼表現，獲得教練鍾忻宸高度肯定。

賽後，鍾忻宸表示，「我們只有一名八年級生，身材確實吃虧，但後半段表現不錯，防守也有做到，只是還是輸球，大家不能太開心。」他在檢討會上不忘幽默鼓勵，希望球員們能帶著正面心情回家。

鍾忻宸強調，U19聯賽是寶貴的實戰經驗，與平時練習截然不同，尤其國中生還在學習場上判斷和溝通，透過比賽才能發現訓練上的不足並加以修正。

雖非籃球科班出身，鍾忻宸具備專業體能訓練背景，帶給球隊新穎的練習方式，也鼓勵球員多互動。他笑說，「男生打球就是要多交流，彼此開玩笑比盯手機好多了，剛開始大家只會用Line溝通呢！」

安康唯一的八年級生劉承宥本場貢獻9分、5籃板及1阻攻，攻守全面，表現超越數據。他自嘲，「這樣打真的很累，希望下次隊友可以多分擔。」過去在安坑國小就有亮眼成績，還曾獲全國小學籃球錦標賽優秀球員獎。他坦言，最初打球只是為了減肥，這兩年在籃下技巧和觀念上都有明顯進步。

▲劉承宥（中）只要拿球就是包夾甚至三夾。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲劉承宥（中）只要拿球就是包夾甚至三夾。（圖／U19籃球聯盟提供）

