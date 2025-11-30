運動雲

元坤盃引爆最強亞洲橄欖球對決　知名實境秀韓籍裁判將來台執法

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。（圖／元坤盃提供）

▲第6屆臺北元坤盃國際大專7人制橄欖球邀請賽將於12月27日正式開打。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者杜奕君／台北報導

國內橄欖球界年度盛事「第6屆臺北元坤盃國際大專7人制橄欖球邀請賽」即將於12月27日至28日在臺北田徑場點燃戰火。今年以「橄動亞洲．球聚臺北」為賽事主軸，打造兼具競技強度與文化深度的國際級橄欖球盛會。本屆賽事裁判陣容更加國際化，特別邀請韓國Netflix橄欖球影劇《出球制勝》中亮相的World Rugby L1國際裁判徐仁洙參與執法。

今（30）日賽前記者會上，來自日本、韓國、泰國的頂尖隊伍與地主臺灣勁旅齊聚，現場戰雲密布。公開組日本拓殖大學挑戰史無前例的「3連霸」王朝，而一般組追求四連霸的臺灣大學則將面臨日、韓、泰三國聯軍組成的「亞洲復仇者聯盟」強力挑戰，衛冕之路被譽為歷屆最艱難一役。

本屆賽事將呈現多元戰術風格碰撞：日本球隊的細膩傳導與戰術紀律、韓國隊伍的強悍身體對抗與快速攻防轉換、泰國朱拉隆功大學的東南亞靈活球風，將與地主隊賴以為生的「速度」核心武器正面交鋒，上演一場真正的亞洲橄欖球美學對決。

為提升競技水平，本屆賽事裁判陣容更加國際化，特別邀請韓國Netflix橄欖球影劇《出奇制勝》中亮相的World Rugby L1國際裁判徐仁洙參與執法。

▲元坤盃創辦人杜元坤。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

▲元坤盃創辦人杜元坤。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

本屆元坤盃參賽陣容堪稱「亞洲大學橄欖球全明星」，公開組除地主臺北市立大學、中國文化大學、長榮大學、國立臺灣體育運動大學與臺北醫學大學外，更迎來3支國際頂級隊伍：尋求3連霸的日本拓殖大學、實力堅強的關西大學，以及被譽為「韓國橄欖球聖殿」的延世大學。

一般組則展現「學業與球技並重」的多元風貌，由國內學術標竿國立台灣大學、國立政治大學、國立成功大學、陸軍軍官學校及海洋大學，迎戰日本名古屋大學、韓國首爾大學及甫獲2025年泰國大專7人制冠軍的朱拉隆功大學。值得一提的是，朱拉隆功大學作為泰國最負盛名的高等學府，其參賽更彰顯「學術卓越與運動競技完美結合」的賽事精神。

賽事創辦人杜元坤院長記者會中透露，「賽事規格全面升級，打造國際級體驗，為提供選手最佳競技環境，本屆賽事軟硬體全面升級。選手村規模與周邊設備較往屆更為優化，賽事管控、現場醫療防護體系均依國際賽事標準設置，特別感謝臺北市政府體育局強化場地草皮與周邊設施，確保選手與觀眾皆能享受最高品質的賽事體驗。」

第6屆元坤盃期待成為融合體育競技、文化交流、世代傳承與產業發展的綜合性平台。期待球迷屆時親臨台北田徑場，見證亞洲頂尖大學的激情碰撞，感受橄欖球最純粹的力與美，共同參與這場以「橄動亞洲．球聚臺北」為願景的橄欖球嘉年華。

▲元坤盃此次也將有知名影音平台實境秀人氣南韓裁判來台執法。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

▲元坤盃此次也將有知名影音平台實境秀人氣南韓裁判來台執法。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

關鍵字： 元坤盃7人制橄欖球橄欖球

