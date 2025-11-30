第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽　全面升級打造亞洲賽事平台

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，12月27日起在台北田徑場開打。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者杜奕君／台北報導

國內橄欖球界年度盛事「第6屆台北元坤盃國際大專7人制橄欖球邀請賽」，即將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。主辦單位今（30）日舉行賽前記者會，宣告本屆賽事在規模與規格上全面升級，不僅參賽隊伍實力創下歷屆之最，更納入高中勁旅，以「橄動亞洲．球聚臺北」（Sprinting Asia, Highlighting Taipei）為賽事主軸，打造兼具競技強度與文化深度的國際級橄欖球盛會。

義大醫院院長、賽事創辦人杜元坤表示，每一次站在元坤盃的舞台上，我的心情都像第一次一樣澎湃。因為這裡匯聚的不只是頂尖的球隊，更是無數動人的故事與滾燙的熱情。

很多人問我，為什麼要創辦元坤盃？這個故事，要從61年前（幼稚園）及從48年前（北醫大學）說起。分別在『臺南橄欖球之父』黃茂卿先生以及北醫林鎭岱老師的引領下，我愛上了這項運動。

這份熱愛，經過60年的沉澱，從我一個人的初心，變成了一代人的舞台。從第一屆只有8所大學，到今年第六屆，我們匯集了來自日本、韓國、泰國以及台灣本土，共16支頂尖勁旅，同場競技！」

杜元坤強調，「這不只是數字的成長，更是我們對於橄欖球的熱愛與堅持。歷經六屆的積累，我們期盼這份從台灣土地長出的力量，能為亞洲橄欖球界，盡一份真誠的心力。」

▲創辦人杜元坤表示要讓世界看到元坤盃，期盼選手在球場上發光發熱。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

本屆我們首度納入三支台灣最強的高中隊伍。如果你看過高中聯賽，你會發現，全台灣打得最拼命、最具爆發力的，就是這群孩子！我們要做的，就是為他們搭建一座橋樑，讓他們在進入大學前，就能站上國際賽場，點燃心中的榮譽與夢想。

杜元坤說，從16歲的高中生對抗賽、到23歲的大專院校比賽、到over 50-80歲的OB前輩表演賽，元坤盃，串聯的是臺灣橄欖球完整的、充滿溫度的世代傳承，也有很多日本及國際的報導指出，這是台灣年度最盛大的橄欖球國際邀請賽。

今年，公開組的戰火空前激烈。日本的拓殖大學將尋求史無前例的3連霸，建立他們的王朝。而他們的宿敵關西大學，連續兩年在冠軍戰飲恨，今年捲土重來，勢在必得。更不能忽視的，是首度參賽、被我形容為「超級變數」的韓國延世大學。韓國延世大學是韓國最有名的第一級橄欖球學校，球員的體型與速度非常優秀，我們拭目以待，這3個國外的球隊與我們國內的大學勁旅碰撞出激烈的火花！

一般組的戰局同樣精彩！追求4連霸的台灣大學，將面臨日、韓、泰三國頂尖學府組成的「亞洲復仇者聯盟」的強力圍剿。我還記得去年，台大在落後14分的絕對劣勢下，上演了驚天逆轉，勇奪冠軍！那份不到最後一刻絕不放棄的精神，正是橄欖球最極致的美學。今年的衛冕之路，注定是一篇偉大的篇章。

醫者仁心，這句話套用在杜元坤院長的身上再貼切不過了！他經常說的就是只要你是橄欖球選手，隨時都可以插隊報到治療。竹圍高中吳振寧與民德國中楊恩睿兩位同學都是在杜院長的巧手下恢復健康重返賽場。兩人今天獻花感謝杜院長的診治，並且直言杜元長是他們生命中的貴人，相信台灣橄欖球運動在杜院長的帶領下肯定會走向國際舞台，讓全世界看到「元坤盃」的盛況。

▲元坤盃此次擴大規模舉辦。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）