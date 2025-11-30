運動雲

>

第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽　全面升級打造亞洲賽事平台

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。（圖／元坤盃提供）

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，12月27日起在台北田徑場開打。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者杜奕君／台北報導

國內橄欖球界年度盛事「第6屆台北元坤盃國際大專7人制橄欖球邀請賽」，即將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。主辦單位今（30）日舉行賽前記者會，宣告本屆賽事在規模與規格上全面升級，不僅參賽隊伍實力創下歷屆之最，更納入高中勁旅，以「橄動亞洲．球聚臺北」（Sprinting Asia, Highlighting Taipei）為賽事主軸，打造兼具競技強度與文化深度的國際級橄欖球盛會。

義大醫院院長、賽事創辦人杜元坤表示，每一次站在元坤盃的舞台上，我的心情都像第一次一樣澎湃。因為這裡匯聚的不只是頂尖的球隊，更是無數動人的故事與滾燙的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

很多人問我，為什麼要創辦元坤盃？這個故事，要從61年前（幼稚園）及從48年前（北醫大學）說起。分別在『臺南橄欖球之父』黃茂卿先生以及北醫林鎭岱老師的引領下，我愛上了這項運動。

這份熱愛，經過60年的沉澱，從我一個人的初心，變成了一代人的舞台。從第一屆只有8所大學，到今年第六屆，我們匯集了來自日本、韓國、泰國以及台灣本土，共16支頂尖勁旅，同場競技！」

杜元坤強調，「這不只是數字的成長，更是我們對於橄欖球的熱愛與堅持。歷經六屆的積累，我們期盼這份從台灣土地長出的力量，能為亞洲橄欖球界，盡一份真誠的心力。」

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。（圖／元坤盃提供）

▲創辦人杜元坤表示要讓世界看到元坤盃，期盼選手在球場上發光發熱。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

本屆我們首度納入三支台灣最強的高中隊伍。如果你看過高中聯賽，你會發現，全台灣打得最拼命、最具爆發力的，就是這群孩子！我們要做的，就是為他們搭建一座橋樑，讓他們在進入大學前，就能站上國際賽場，點燃心中的榮譽與夢想。

杜元坤說，從16歲的高中生對抗賽、到23歲的大專院校比賽、到over 50-80歲的OB前輩表演賽，元坤盃，串聯的是臺灣橄欖球完整的、充滿溫度的世代傳承，也有很多日本及國際的報導指出，這是台灣年度最盛大的橄欖球國際邀請賽。

今年，公開組的戰火空前激烈。日本的拓殖大學將尋求史無前例的3連霸，建立他們的王朝。而他們的宿敵關西大學，連續兩年在冠軍戰飲恨，今年捲土重來，勢在必得。更不能忽視的，是首度參賽、被我形容為「超級變數」的韓國延世大學。韓國延世大學是韓國最有名的第一級橄欖球學校，球員的體型與速度非常優秀，我們拭目以待，這3個國外的球隊與我們國內的大學勁旅碰撞出激烈的火花！

一般組的戰局同樣精彩！追求4連霸的台灣大學，將面臨日、韓、泰三國頂尖學府組成的「亞洲復仇者聯盟」的強力圍剿。我還記得去年，台大在落後14分的絕對劣勢下，上演了驚天逆轉，勇奪冠軍！那份不到最後一刻絕不放棄的精神，正是橄欖球最極致的美學。今年的衛冕之路，注定是一篇偉大的篇章。

醫者仁心，這句話套用在杜元坤院長的身上再貼切不過了！他經常說的就是只要你是橄欖球選手，隨時都可以插隊報到治療。竹圍高中吳振寧與民德國中楊恩睿兩位同學都是在杜院長的巧手下恢復健康重返賽場。兩人今天獻花感謝杜院長的診治，並且直言杜元長是他們生命中的貴人，相信台灣橄欖球運動在杜院長的帶領下肯定會走向國際舞台，讓全世界看到「元坤盃」的盛況。

▲第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽，將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。（圖／元坤盃提供）

▲元坤盃此次擴大規模舉辦。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

關鍵字： 元坤盃7人制橄欖球橄欖球杜元坤

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

快訊／坦言個人失誤過多　盧峻翔：感受到日本更大的壓迫感

快訊／坦言個人失誤過多　盧峻翔：感受到日本更大的壓迫感

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

柯瑞腿傷休兵不怕！　士官長巴特勒24分10助攻率勇士撂倒鵜鶘

柯瑞腿傷休兵不怕！　士官長巴特勒24分10助攻率勇士撂倒鵜鶘

台將捷報！健美選手劉明毅　勇奪2025年世界錦標賽金牌

台將捷報！健美選手劉明毅　勇奪2025年世界錦標賽金牌

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

拚到抽筋！抗日之戰砍23分4阻攻　高柏鎧強調傷勢無礙

拚到抽筋！抗日之戰砍23分4阻攻　高柏鎧強調傷勢無礙

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

【驚悚連環撞】婦停紅燈突暴衝「撞翻3機車」！　騎士遭拋摔引擎蓋

熱門新聞

台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續「前緣」　與黃子鵬合體

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

灑銀幣與美職搶「台灣至寶」徐若熙　日媒曝軟銀早有備案

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

和味全強肩捕手蔣少宏合練！若月健矢：他對棒球的想法很有趣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續前緣

2中華男籃12人將變陣　不讓渡邊雄太輕鬆打

3山本投開幕！羅伯斯不願他打WBC

4日媒曝軟銀搶徐若熙早有備案

5羅伯斯看好大谷翔平賽揚獎

最新新聞

1拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象

2高聖凱雙轟想對決林智勝：我悄悄跟他講！

3吳丞顥獲林維恩「美國見」肯定

4雄鷹看重賴智垣、劉時豪實績與經驗

5元坤盃最強亞洲對決　實境秀名裁判將來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366