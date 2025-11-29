運動雲

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

▲2025東吳國際馬拉松將於29日正式開跑。（圖／主辦單位提供）

▲2025東吳國際馬拉松將於29日正式開跑。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東吳國際超級馬拉松將於11月29日至30日於東吳大學外雙溪校區溪望操場盛大舉行，這場賽事剛獲得運動部認證為「臺灣品牌國際賽事」，被譽為臺灣場地繞圈賽事中的頂尖代表，也是全球跑者突破自我和締造國家紀錄的重要舞台。

本屆賽前記者會於28日舉辦，吸引來自波蘭、西班牙、日本、烏克蘭、中國、馬來西亞及臺灣等7國共33位菁英選手齊聚一堂，角逐24小時邀請賽。參賽陣容強大，有12位選手近年成績達到國際級標準（男子244公里、女子224公里）。

其中包括前世界紀錄保持人日本仲田光穂、破300公里大關的波蘭好手皮歐特羅斯基·安杰、烏克蘭女子國家紀錄保持人奧萊娜·舍甫琴科，以及西班牙伊凡·羅培茲、日本田中秀和、兼松藍子等名將。

此外，首次參賽的波蘭安杰·馬祖爾、日本櫻庭健、福元翔輝、木本匡昭、大野薫子等也備受矚目。台灣選手方面，去年國內第一的張家鈞、48小時國家紀錄保持人黃筱純、前女子100公里紀錄保持人周玲君與多位新生代超馬好手也將參戰，預料賽事競爭將格外激烈。

東吳超馬以夜間低溫與高濕度聞名，選手需克服徹夜奔跑的極限挑戰，許多國內外頂尖跑者都曾在此折戟。今年除了24小時賽外，還設有個人體驗賽和5小時接力賽，總參賽人數達800人，現場有500名工作人員與志工全天候陪伴，為跑者持續加油打氣，期待大家能再創佳績，朝金牌賽事目標邁進。

東吳大學校長詹乾隆表示，東吳超馬是全球唯一由大學主辦、並多次獲國際超級馬拉松總會認證的金牌賽事，這項傳統早已成為東吳人的驕傲。自1999年創辦以來，今年已邁入第22屆，受到國際高度肯定。

詹校長也提到，今年賽事與故宮百年院慶合作舉辦特展，並加入路跑賽事永續聯盟，展現對永續發展的重視。他期勉東吳超馬持續突破極限，成為能代表台灣的國際級賽事。

▲2025東吳國際馬拉松將於29日正式開跑。（圖／主辦單位提供）

