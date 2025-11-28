運動雲

>

湖人力拚本季最長6連勝！　「餅乾怪獸」艾頓有望回歸助陣

▲湖人主戰中鋒艾頓有機會在明天回歸，幫助球隊挑戰6連勝。（圖／路透）

▲湖人主戰中鋒艾頓有機會在明天回歸，幫助球隊挑戰6連勝。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙，目前戰績已經躍上西區第2位的洛杉磯湖人，目前正處於追平本季團隊最長5連勝狀態，29日主場迎戰達拉斯獨行俠，將挑戰本季最佳6連勝紀錄。目前紫金軍團除了3巨頭整體狀態火燙外，也傳出主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）有機會在明日的主場賽事傷癒回歸出賽。

本季湖人雖然開季就面臨不小的傷病問題，但包括「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）、「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）以及40歲精神領袖詹姆斯（LeBron James）組成的3巨頭表現亮眼，也讓湖人戰力維持不墜，目前在西區以13勝4敗，排名高居第2位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本季加盟湖人的主力中鋒艾頓，開季整體表現也夠水準，場均15.5分、8.4籃板，整體投籃命中率高達69.6%，雖然日前對上猶他爵士之戰遭遇右膝挫傷退場，但目前傷病報告已經將艾頓的狀態列為「有望出賽」，將有機會在明日復出幫助湖人力拚6連勝。

本季湖人先前已經有過一次5連勝，明日只要擊敗獨行俠，就將寫下本季最長6連勝紀錄，目前西區戰績最佳隊伍仍是衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，18勝1敗戰績也傲視全聯盟名列首位。

關鍵字： NBA湖人艾頓6連勝Deandre Ayton

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366