湖人力拚本季最長6連勝！　「餅乾怪獸」艾頓有望回歸助陣

▲湖人主戰中鋒艾頓有機會在明天回歸，幫助球隊挑戰6連勝。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙，目前戰績已經躍上西區第2位的洛杉磯湖人，目前正處於追平本季團隊最長5連勝狀態，29日主場迎戰達拉斯獨行俠，將挑戰本季最佳6連勝紀錄。目前紫金軍團除了3巨頭整體狀態火燙外，也傳出主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）有機會在明日的主場賽事傷癒回歸出賽。

本季湖人雖然開季就面臨不小的傷病問題，但包括「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）、「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）以及40歲精神領袖詹姆斯（LeBron James）組成的3巨頭表現亮眼，也讓湖人戰力維持不墜，目前在西區以13勝4敗，排名高居第2位。

此外，本季加盟湖人的主力中鋒艾頓，開季整體表現也夠水準，場均15.5分、8.4籃板，整體投籃命中率高達69.6%，雖然日前對上猶他爵士之戰遭遇右膝挫傷退場，但目前傷病報告已經將艾頓的狀態列為「有望出賽」，將有機會在明日復出幫助湖人力拚6連勝。

本季湖人先前已經有過一次5連勝，明日只要擊敗獨行俠，就將寫下本季最長6連勝紀錄，目前西區戰績最佳隊伍仍是衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，18勝1敗戰績也傲視全聯盟名列首位。