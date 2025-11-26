運動雲

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

記者杜奕君／綜合報導

開季前16戰只拿1勝，賽前還處於「14連敗」低谷的華盛頓巫師，26日在主場面對近況火燙的亞特蘭大老鷹，反而打出本季至今團隊代表作，巫師全場以高達57.1%的團隊投籃命中率上演飆分秀，其中主力雙能衛射手麥卡倫（CJ McCollum）25投17中，包含三分球13投10中狂轟本季新高46分外帶5籃板、4助攻，率領巫師以132比113大勝，也終結近期難堪14連敗。

賽前近9戰狂取7勝的老鷹，前進華盛頓踢館處於14連敗的巫師，此戰也是兩隊「NBA盃」小組賽對決，開賽地主巫師就手風極順，特別是主力射手麥卡倫以及本季表現大躍進的2年級長人薩爾（Alex Sarr）都有所發揮，巫師首節就轟下45分、半場攻下77分，都是團隊本季新高表現，上半場打完就取得22分大幅領先。

下半場開打後，老鷹攻勢依舊沒有太大起色，只能靠「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）零星單打追分，前3節打完巫師在麥卡倫外線狂轟上演飆分秀情況下，已經建立多達33分領先，最終巫師就以19分之差輕取老鷹，也終止難堪的14連敗。

全場巫師贏球最大功臣就是麥卡倫，他投進10記三分球，只差1顆就能追平生涯與隊史最佳，全場貢獻46分外帶5籃板、4助攻，薩爾則有27分、11籃板、2抄截、2阻攻的穩定貢獻，射手基斯珀特（Corey Kispert）19分、3抄截。

老鷹此戰則以波辛基斯的22分、8籃板最佳，里薩希（Zaccharie Risacher）17分、5籃板、2抄截、3阻攻，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分、9籃板、7助攻。

巫師贏球後拿下本季團隊第2勝，目前戰績2勝15敗，仍在東區與印第安那溜馬並列墊底，老鷹11勝8敗穩住東區第6位，不過兩隊目前在NBA盃小組賽戰績則同為1勝2敗。

▲巫師麥卡狂轟10顆三分球進帳46分，終結團隊14連敗。（圖／達志影像／美聯社）

