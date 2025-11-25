拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

運動雲

▲前拜仁慕尼黑球星拉菲尼亞旋風來台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

安聯集團自2000年起與德甲強隊拜仁慕尼黑展開合作，並積極推動全球青少年足球發展。25日，安聯特地邀請前拜仁慕尼黑傳奇球星拉菲尼亞（Rafinha）來到台北田徑場，與台灣足球迷零距離交流。他在現場分享職業生涯經驗，強調唯有持續努力和不斷練習，才能累積成功的基礎，並鼓勵台灣年輕球員勇敢追夢。

安聯人壽自2014年開辦「安聯小小世界盃」，每年吸引數千支隊伍參賽，規模逐年擴大。不僅如此，安聯人壽也積極深入偏鄉，包括金門、連江、澎湖、台東等地，提供資源和專業訓練機會。

自2012年起，安聯人壽每年選送台灣優秀小球員到德國拜仁慕尼黑青訓中心接受專業特訓，至今已幫助近50位青少年開拓國際足球視野，培養出前U19國腳林偉傑、前U23與成人隊國腳吳彥澍等傑出人才。

這次邀請拉菲尼亞親臨台灣，期望將其傳奇精神與頂尖技術帶給台灣新生代球員。拉菲尼亞曾效力拜仁慕尼黑八年，是球隊奪下多座德甲冠軍和2013年歐冠冠軍的重要功臣。他以速度、技術和拼勁著稱，2024年退役後仍持續投身全球足球推廣。活動現場，拉菲尼亞與U11、U12球員互動，親自示範傳球、跑位及防守技巧，並帶領分組進行七人制對抗賽，現場氣氛相當熱烈。

拉菲尼亞在記者會上也談到自己的職業生涯低潮，回憶2012年球隊連戰皆敗時，總教練海因克斯（Jupp Heynckes）不斷鼓勵並凝聚團隊士氣，最終拜仁在隔年創下開賽8連勝等多項紀錄，成為德國首支三冠王球隊。他勉勵小球員，「成功沒有捷徑，唯有不斷練習與堅定決心。」同時也提醒大家要兼顧課業，全面發展。

安聯人壽表示，推動基層足球是長期承諾，未來將持續擴大培育規模，讓更多台灣青少年有機會接受世界級訓練，開展國際視野。安聯強調，「我們相信，足球能改變孩子的一生。」未來將會以實際行動支持台灣足球，協助更多孩子在球場上找到信心與夢想。

