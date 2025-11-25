穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士超級球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）25日在主場迎戰猶他爵士之役，再度寫下另類壯舉，他在賽前特別穿上「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的14代傳奇戰鞋熱身，另外實際上場時，柯瑞則換上今日前來觀戰的WNBA神射手莎賓娜（Sabrina Ionescu）鞋款上場，全場柯瑞狂轟31分，率領勇士以134比117贏球終止3連敗。

賽前處於3連敗，狀態低迷的灣區大軍，今日在主場迎戰鹽湖城大軍，賽前柯瑞特別穿上「籃球之神」喬丹的14代傳奇戰鞋進行賽前熱身，該雙鞋款正是當年公牛拿下隊史第6冠時，喬丹擊敗爵士致勝一擊時穿著，也格外具有意義。

另外，由於此戰WNBA神射手，過去也曾和柯瑞在三分球大賽較勁的莎賓娜也到場觀戰，因此柯瑞也特別穿上她的3代球鞋上場實戰，這也是柯瑞宣布與Under Armour分道揚鑣，正式恢復球鞋市場自由身後，首度穿上NIKE鞋款在NBA賽場實戰。

不過此戰勇士開賽狀態低迷，開局一度陷入0比11大幅落後，首節打完也讓爵士以35比26取得領先。

但次節勇士諸將找到節奏，一度打出一波21比0猛烈攻勢，單節團隊灌進41分，半場打完勇士以67比55反超爵士。

下半場開打後，柯瑞在第3節展現手感，單節個人獨拿14分，勇士3節打完已經手握多達22分領先優勢，最終勇士就以17分之差在主場大勝贏球，順利終止3連敗。

勇士全場以柯瑞拿下31分、4籃板、2助攻、2阻攻最佳，全場三分球17投6中，希爾德（Buddy Hield）替補轟下20分、5籃板、4助攻，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）18分、6籃板、7助攻。

爵士方面，主控喬治（Keyonte George）17投10中拿下全隊最高28分外帶6籃板、7助攻，新秀貝利（Ace Bailey）21分，「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）17分、6籃板、4助攻。

▲勇士柯瑞狂砍31分，率隊終止3連敗。（圖／達志影像／美聯社）