高國豪猛砍本季新高28分無用　夢想家7人得分上雙捍衛主場勝

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪轟下本季新高28分，但球隊仍不敵夢想家。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季打出嶄新氣勢，賽前處於3連勝的新竹御嵿攻城獅，22日作客挑戰福爾摩沙夢想家，此戰攻城獅本土一哥高國豪轟下全場最高28分外帶5籃板、2抄截，但夢想家此戰團隊火力平均，共有7人得分達雙位數，最終夢想家在主場以113比98贏球，也斬斷風城軍團的3連勝。

攻城獅擺脫上季墊底爐主低迷表現，開季至今展現強大氣勢，近期拿下3連勝氣勢正旺，今日全隊則前進台中踢館夢想家，不過開賽夢想家靠著林俊吉以及恩尼斯聯手搶分，首節打完以27比21超前。

次節攻城獅迅速調整，本土一哥高國豪單節轟下11分，但夢想家也靠恩尼斯以及忻沃克聯手拿分，半場打完夢想家仍以5分小幅領先。

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲霍爾曼領軍斬斷攻城獅3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，夢想家輪到湯普金斯以及霍爾曼、馬建豪攜手搶分，3節打完夢想家建立11分的雙位數領先。

末節攻城獅雖然嘗試由高國豪、克雷格聯手追分，但決勝期夢想家穩住陣腳，最終15分之差穩定收勝。

夢想家全場7人得分達雙位數，以霍爾曼拿下20分、8籃板、6助攻、2阻攻最佳，恩尼斯19分、12籃板，馬建豪16分、2籃板、2助攻、3抄截，本季首度上場的陳振傑也拿下10分、3籃板、3助攻。

終止3連勝的攻城獅方面，高國豪轟下本季新高的28分外帶5籃板、2抄截，克雷格也有28分、7抄截，但也發生8次失誤。

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家馬建豪拿下16分捍衛主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

