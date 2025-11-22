柯瑞轟38分也難救　勇士遭拓荒者末節逆襲苦吞3連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士今日在主場迎戰波特蘭拓荒者，勇士一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）歸隊出賽，全場投進9顆三分球在內的38分外帶4助攻，但勇士卻在末節慘遭拓荒者逆轉，最終拓荒者127比123讓勇士苦吞3連敗。

勇士此戰迎接球隊王牌柯瑞回歸，他在賽前特別穿上隊友巴特勒（Jimmy Butler）的專屬球鞋進行熱身，開賽柯瑞手感火燙，第2節個人就砍下18分，率隊單節狂轟44分，半場打完以72比65領先拓荒者。

拓荒者下半場急起直追，奇兵洛夫（Caleb Love）在決勝期連續命中三分冷箭，穩住拓荒者領先優勢，但終場前22秒柯瑞又是拿手三分彈破網，幫助勇士追到僅兩分差距，不過本季扛起拓荒者一哥大旗的阿維迪亞（Deni Avdija）關鍵兩罰俱中，最終拓荒者就以4分險勝。

拓荒者此戰以阿維迪亞拿下26分、6籃板、13助攻最佳，致勝功臣洛夫三分球14投6中，同樣有26分以及7籃板、5助攻進帳。

苦吞3連敗的勇士方面，柯瑞全場23投14中，投進9記三分球狂砍38分，至於巴特勒則是20分、8籃板、5助攻、2抄截。

▲咖哩大神柯瑞轟38分白搭，勇士苦吞近期3連敗。（圖／達志影像／美聯社）