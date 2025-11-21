馬克西轟生涯新高54分　七六人延長賽苦戰賞公鹿3連敗

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人「新一哥」誕生！明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）21日作客交手密爾瓦基公鹿之戰，寫下生涯代表作，全場30投18中狂砍生涯新高「54分」外帶5籃板、9助攻、3抄截、3阻攻，搭配喬治（Paul George）21分、5籃板、3助攻、2抄截，七六人在延長賽打出17比8猛攻，最終123比114勝出，賞給公鹿3連敗。

▲七六人馬克西狂砍生涯新高54分代表作。（圖／路透）

此戰七六人作客踢館公鹿主場，巧合的是兩隊的「MVP等級」王牌球星都因傷無法出賽，七六人「大帝」恩比德（Joel Embiid）由於右膝舊傷，連續第6戰無法上場，至於公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是因為左側鼠蹊部傷勢，將至少缺陣兩周。

但此戰兩隊仍打出高水準演出，開賽七六人就靠傷癒復出第2場的喬治打出優質表現，加上馬克西上演飆分戲碼，首節就取得13分領先優勢。

但公鹿也靠著本季臨危授命扛起先發主控，且表現大爆發的羅林斯（Ryan Rollins）領軍追分，半場打完公鹿反以57比55取得領先。

下半場雙方持續僵持，公鹿靠著主戰中鋒透納（Myles Turner）正規時間終了前15.1秒的三分球，逆轉兩分超前，但七六人由此戰手感最火燙的馬克西終場前7秒站上罰球線並且兩罰俱中，雙方打平進入延長賽。

延長賽七六人率先打出5比0攻勢，但公鹿仍靠羅林斯領軍緊咬不放，不過七六人最後不斷利用馬克西撕裂公鹿防線，團隊8罰7中奠定勝果，最終就以9分之差攻破公鹿主場。

此戰賽前場均出賽時間高達40分17秒的馬克西，本場比賽又出賽高達46分38秒，全場轟下個人生涯新高54分外帶5籃板、9助攻、3抄截、3阻攻，攻守兩端都打出生涯最佳一役。

至於公鹿雖然苦吞3連敗，但主控羅林斯同樣繳出優異成績單，全場26投13中拿到追平生涯最佳的32分，另有6籃板以及生涯新高的14助攻，同樣寫下生涯代表作。

▲公鹿羅林斯此戰也拿下32分、14助攻表現出色。（圖／路透）