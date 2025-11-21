運動雲

>

馬克西轟生涯新高54分　七六人延長賽苦戰賞公鹿3連敗

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人「新一哥」誕生！明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）21日作客交手密爾瓦基公鹿之戰，寫下生涯代表作，全場30投18中狂砍生涯新高「54分」外帶5籃板、9助攻、3抄截、3阻攻，搭配喬治（Paul George）21分、5籃板、3助攻、2抄截，七六人在延長賽打出17比8猛攻，最終123比114勝出，賞給公鹿3連敗。

▲七六人馬克西、公鹿羅林斯。（圖／路透）

▲七六人馬克西狂砍生涯新高54分代表作。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰七六人作客踢館公鹿主場，巧合的是兩隊的「MVP等級」王牌球星都因傷無法出賽，七六人「大帝」恩比德（Joel Embiid）由於右膝舊傷，連續第6戰無法上場，至於公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是因為左側鼠蹊部傷勢，將至少缺陣兩周。

但此戰兩隊仍打出高水準演出，開賽七六人就靠傷癒復出第2場的喬治打出優質表現，加上馬克西上演飆分戲碼，首節就取得13分領先優勢。

但公鹿也靠著本季臨危授命扛起先發主控，且表現大爆發的羅林斯（Ryan Rollins）領軍追分，半場打完公鹿反以57比55取得領先。

下半場雙方持續僵持，公鹿靠著主戰中鋒透納（Myles Turner）正規時間終了前15.1秒的三分球，逆轉兩分超前，但七六人由此戰手感最火燙的馬克西終場前7秒站上罰球線並且兩罰俱中，雙方打平進入延長賽。

延長賽七六人率先打出5比0攻勢，但公鹿仍靠羅林斯領軍緊咬不放，不過七六人最後不斷利用馬克西撕裂公鹿防線，團隊8罰7中奠定勝果，最終就以9分之差攻破公鹿主場。

此戰賽前場均出賽時間高達40分17秒的馬克西，本場比賽又出賽高達46分38秒，全場轟下個人生涯新高54分外帶5籃板、9助攻、3抄截、3阻攻，攻守兩端都打出生涯最佳一役。

至於公鹿雖然苦吞3連敗，但主控羅林斯同樣繳出優異成績單，全場26投13中拿到追平生涯最佳的32分，另有6籃板以及生涯新高的14助攻，同樣寫下生涯代表作。

▲七六人馬克西、公鹿羅林斯。（圖／路透）

▲公鹿羅林斯此戰也拿下32分、14助攻表現出色。（圖／路透）

關鍵字： NBA馬克西七六人54分公鹿羅林斯Tyrese Maxey

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

快訊／Linsanity Forever！　國王12月28日辦林書豪球衣退休儀式

快訊／Linsanity Forever！　國王12月28日辦林書豪球衣退休儀式

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

生涯兩度遭遇「和平慘案」　陳盈駿再戰日本男籃坦言大環境不同

生涯兩度遭遇「和平慘案」　陳盈駿再戰日本男籃坦言大環境不同

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

5攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

最新新聞

1被U18美國隊嚇到　胡金龍去道奇取經

2教練變球員！莎菈確定投入女職棒

3老胡一桿攻果嶺　林智勝驚幹嘛打棒球

4林昀儒勇闖馬斯喀特挑戰賽男單8強！

5林智勝高球賽登場！名字最大化做公益

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366